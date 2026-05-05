Döbbenet: ukrán Flamingókkal támadják Oroszországot – ez példátlan

Masszív dróntámadás érte Oroszországot, miután az ukrán erők egyetlen nap alatt mintegy 600 pilóta nélküli eszközt és több nagy hatótávolságú rakétát vetettek be. Az orosz légvédelem közlése szerint ezek közül több százat sikerült lelőni, de a támadások így is számos régiót érintettek.

Dróntámadás: soha nem látott csapás érte Oroszországot, nagy a baj

Az orosz védelmi minisztérium szerint 289 drónt semmisítettek meg különböző térségekben, köztük Brjanszk, Belgorod, Kurszk és Moszkva környékén, valamint a Krím félszigeten és a Krasznodari területen is. A támadások kiterjedtsége jól mutatja, hogy az ukrán támadás egyre mélyebbre hatol az orosz területeken.

A csapások nem csak határ menti régiókat érintettek: beszámolók szerint egyes eszközök akár 1000 kilométerre is eljutottak, ami jelentős katonai fejleménynek számít.

Rakéták és válaszcsapások

A helyzetet tovább súlyosbította, hogy a beszámolók szerint az ukrán hadsereg új típusú, úgynevezett Flamingo rakétafegyvereket is bevetett. Zelenszkij szerint ezek akár 1500 kilométeres távolságot is képesek megtenni, ami új dimenziót adhat a konfliktusnak.

A támadások után Oroszország gyorsan reagált. Az orosz hadsereg csoportos csapást hajtott végre ukrán hadiipari, valamint energiaipari létesítmények ellen. A közlés szerint nagy pontosságú fegyvereket és drónokat vetettek be, és minden kijelölt célpontot eltaláltak.

Az ukrán oldalon Zelenszkij megerősítette, hogy több régióban – köztük Dnyipropetrovszk, Poltava és Harkiv térségében – kritikus infrastruktúrát értek találatok. Pavlohrad térségében például elektromos vezeték sérült meg, ami komoly fennakadásokat okozott.

A feszültséget tovább növeli, hogy Zelenszkij korábban kilátásba helyezte: Ukrajna akár a május 9-i moszkvai ünnepségeket is célba veheti. Moszkva erre már előre figyelmeztetett, és jelezte: ilyen esetben súlyos válaszcsapás érheti Kijevet.

A mostani események alapján egyértelmű, hogy a háború új szakaszba lépett, ahol a nagy hatótávolságú eszközök és a tömeges dróntámadások egyre nagyobb szerepet kapnak.