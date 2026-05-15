Káosz Oroszországban: olajeső hullik, lángokban az épületek – videón a pusztítás

Az orosz hatóságok közlése szerint ukrán drónok támadták meg péntekre virradó éjjel Rjazany városát. Pavel Malkov, a Rjazanyi terület kormányzója arról számolt be, hogy két többszintes lakóház megrongálódott, miután a drónok roncsai lakott területre zuhantak – számolt be a Meduza. A dróntámadás következtében négy ember meghalt, köztük egy gyermek is, további tizenkét ember pedig megsérült. A sérültek között több civil is van.
Tűz ütött ki az ukrán dróntámadás következtében
A támadás során tűz ütött ki a rjazanyi olajfinomítóban, amely Oroszország egyik legnagyobb ilyen létesítményének számít. A helyi közösségi oldalakon közzétett beszámolók szerint a város több részén fekete, ragacsos anyag hullott az autókra, ablakokra és épületekre, amit a lakosok „olajesőként” emlegettek.
Az ukrán drónok korábban már többször is célba vették a rjazanyi finomítót, azonban a mostani az első olyan támadás, amely halálos áldozatokat követelt a térségben.
Az orosz hatóságok vizsgálják a támadás körülményeit, miközben a mentőalakulatok tovább dolgoznak a károk felszámolásán.
A levegőben vadászták le őket – meghiúsult a nagyszabású ukrán dróntámadás – videó
Az orosz védelmi minisztérium szerint sikerült meghiúsítani egy nagyszabású ukrán támadást a zaporizzsjai frontszakaszon. A közlés alapján a Vosztok erőcsoport időben észlelte a dróntámadás előkészületeit, majd célzott ellenlépésekkel megsemmisítette az ellenséges eszközöket. A művelet során több különböző típusú drónt is kilőttek, mielőtt azok elérhették volna célpontjaikat.