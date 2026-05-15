Káosz Oroszországban: olajeső hullik, lángokban az épületek – videón a pusztítás

Az orosz hatóságok közlése szerint ukrán drónok támadták meg péntekre virradó éjjel Rjazany városát. Pavel Malkov, a Rjazanyi terület kormányzója arról számolt be, hogy két többszintes lakóház megrongálódott, miután a drónok roncsai lakott területre zuhantak – számolt be a Meduza. A dróntámadás következtében négy ember meghalt, köztük egy gyermek is, további tizenkét ember pedig megsérült. A sérültek között több civil is van.

A dróntámadás után több épület is megrongálódott Rjazanyban

Tűz ütött ki az ukrán dróntámadás következtében

A támadás során tűz ütött ki a rjazanyi olajfinomítóban, amely Oroszország egyik legnagyobb ilyen létesítményének számít. A helyi közösségi oldalakon közzétett beszámolók szerint a város több részén fekete, ragacsos anyag hullott az autókra, ablakokra és épületekre, amit a lakosok „olajesőként” emlegettek.

Последствия атаки дронов на НПЗ в Рязани. Над городом - черный дым, а местные жители выкладывают фото "нефтяного дождя". Губернатор области сообщил о погибших и раненых pic.twitter.com/f4sbON70El — DW на русском (@dw_russian) May 15, 2026

Az ukrán drónok korábban már többször is célba vették a rjazanyi finomítót, azonban a mostani az első olyan támadás, amely halálos áldozatokat követelt a térségben.

Az orosz hatóságok vizsgálják a támadás körülményeit, miközben a mentőalakulatok tovább dolgoznak a károk felszámolásán.