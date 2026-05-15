Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Moszkva: itt az ideje felégetni Nyugat-Európát - ettől a nyilatkozattól félt mindenki

Fontos

Lemondott Semjén Zsolt

dróntámadás

Káosz Oroszországban: olajeső hullik, lángokban az épületek – videón a pusztítás

31 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Négy ember, köztük egy gyermek is meghalt az oroszországi Rjazany elleni éjszakai támadásban. A dróntámadás során lakóépületek sérültek meg, tűz ütött ki egy olajfinomítóban, a helyiek pedig úgynevezett „olajesőről” számoltak be.
Link másolása
Vágólapra másolva!
dróntámadásOroszországhalotttragédia

Az orosz hatóságok közlése szerint ukrán drónok támadták meg péntekre virradó éjjel Rjazany városát. Pavel Malkov, a Rjazanyi terület kormányzója arról számolt be, hogy két többszintes lakóház megrongálódott, miután a drónok roncsai lakott területre zuhantak – számolt be a Meduza. A dróntámadás következtében négy ember meghalt, köztük egy gyermek is, további tizenkét ember pedig megsérült. A sérültek között több civil is van.

A dróntámadás után több épület is megrongálódott Rjazanyban
A dróntámadás után több épület is megrongálódott Rjazanyban 
Fotó: Ukrajnai Nemzeti Hírek
image

Tűz ütött ki az ukrán dróntámadás következtében

A támadás során tűz ütött ki a rjazanyi olajfinomítóban, amely Oroszország egyik legnagyobb ilyen létesítményének számít. A helyi közösségi oldalakon közzétett beszámolók szerint a város több részén fekete, ragacsos anyag hullott az autókra, ablakokra és épületekre, amit a lakosok „olajesőként” emlegettek.

Az ukrán drónok korábban már többször is célba vették a rjazanyi finomítót, azonban a mostani az első olyan támadás, amely halálos áldozatokat követelt a térségben.

Az orosz hatóságok vizsgálják a támadás körülményeit, miközben a mentőalakulatok tovább dolgoznak a károk felszámolásán.

A levegőben vadászták le őket – meghiúsult a nagyszabású ukrán dróntámadás – videó

Az orosz védelmi minisztérium szerint sikerült meghiúsítani egy nagyszabású ukrán támadást a zaporizzsjai frontszakaszon. A közlés alapján a Vosztok erőcsoport időben észlelte a dróntámadás előkészületeit, majd célzott ellenlépésekkel megsemmisítette az ellenséges eszközöket. A művelet során több különböző típusú drónt is kilőttek, mielőtt azok elérhették volna célpontjaikat.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!