Elképesztő részletek szivárogtak ki Dua Lipa jövő heti esküvőjéről

Bennfentes információk szerint az albán származású brit énekesnő, Dua Lipa és párja eredetileg szűk körű szertartást terveztek, ám végül egy grandiózus, háromnapos esemény mellett döntöttek. A vendégek állítólag már csütörtökön megérkeznek Olaszországba, ahol több exkluzív helyszínen folytatódnak majd az ünnepségek. A szervezők mindent megtesznek azért, hogy a részletek titokban maradjanak, mivel rajongók ezrei próbálnának bepillantást nyerni a sztáresküvőbe, írta meg a Daily Mail.

Dua Lipa és vőlegénye, Callum Turner a jövő héten, egy háromnapos olaszországi esküvőn kelhet egybe – Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

Világsztárok érkezhetnek Dua Lipa lagzijára

A hírek szerint nem akármilyen vendéglista állt össze. Az ünnepségen ott lehet többek között Charli XCX és Tove Lo is, de a pletykák szerint még ennél is nagyobb név bukkanhat fel az eseményen. Nem kizárt ugyanis, hogy Sir Elton John is fellép az esküvőn. Az énekes korábban a Cold Heart című slágerben dolgozott együtt Dua Lipával, kapcsolatuk pedig azóta is kiváló.

A pár állítólag hónapok óta tudatosan készül az esküvőre. Bennfentesek szerint Dua Lipa és Callum Turner rendszeresen együtt edz London egyik exkluzív klubjában, hogy a lehető legjobb formában álljanak oltár elé.

Az énekesnő állítólag már alig várja, hogy menyasszonyként vonulhasson végig a násznép előtt.

Romantikus lánykérés előzte meg az esküvőt

A két sztár kapcsolata 2024 elején került először a nyilvánosság elé, nem sokkal később pedig már az eljegyzés híre is bejárta a világsajtót. A beszámolók szerint Callum Turner egy romantikus karácsonyi esemény során tette fel a nagy kérdést, amire Dua Lipa igennel válaszolt. Az énekesnőt azóta többször is egy hatalmas gyémántgyűrűvel fotózták le.

Bár korábban azt nyilatkozta, hogy soha nem álmodozott a nagy napról, az eljegyzés után minden megváltozott. Az énekesnő bevallotta, hogy egyre többet gondolkodik azon, milyen ruhában mondja majd ki az igent.

Korábban sosem foglalkoztatott különösebben az esküvő gondolata, most viszont azon kapom magam, hogy azon gondolkodom, mit fogok viselni

– mondta korábban.

A családalapítás is napirenden van

Dua Lipa azt sem titkolja, hogy a jövőben gyermeket szeretne. A világsztár szerint azonban egyelőre nehéz megtalálni a megfelelő időpontot, hiszen a turnék, a stúdiómunka és a folyamatos utazások mellett komoly kihívást jelentene a családi élet összehangolása.