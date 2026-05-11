15 millió dolláros per: Dua Lipa szerint engedély nélkül használták az arcát

Az Egyesült Államokban, Kaliforniában 2026. május 8-án nyújtották be azt a keresetet, amelyben Dua Lipa a Samsung Electronicsot perli szerzői jogi, védjegyjogi és személyiségi jogi sérelmek miatt. A beadvány szerint a világsztár „Dua Lipa – Backstage at Austin City Limits, 2024” című fotója Samsung televíziók dobozára került, miközben az énekesnő állítólag nem adott engedélyt a felhasználásra.

Dua Lipa

Fotó: APU GOMES / AFP

Dua Lipa pereskedik – szerinte engedély nélkül került a képe a dobozokra

A kereset szerint a Samsung az énekesnő fotóját kiskereskedelmi forgalomba kerülő tévék csomagolásán használta, ami a jogi csapat szerint azt sugallhatta a vásárlóknak, hogy a popsztár támogatja vagy reklámozza a terméket. A beadványban közösségi médiás reakciókra is hivatkoznak, amelyek szerint egyes rajongók épp Dua Lipa képe miatt figyeltek fel a tévékre.

15 millió dollárt követel a világsztár

A brit énekesnő legalább 15 millió dolláros kártérítést kér,

és azt állítja, hogy a Samsung a hírnevéből, ismertségéből és márkaértékéből húzhatott hasznot. A kereset szerint Dua Lipa már 2025 júniusában jelezte kifogásait, ám a cég állítólag nem hagyott fel a kép használatával.

A Samsung egyelőre nem kommentálta az ügyet

A Samsung szóvivője a folyamatban lévő perre hivatkozva nem kívánta kommentálni az ügyet. Dua Lipa jogi képviselői szerint a képek engedély nélküli felhasználása sérthette az énekesnő gondosan épített imázsát, és hamis benyomást kelthetett a fogyasztókban – számolt be az incidensről a Huff Post.