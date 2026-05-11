15 millió dolláros per: Dua Lipa szerint engedély nélkül használták az arcát

A háromszoros Grammy-díjas énekesnő beperelte a Samsungot, mert állítása szerint engedély nélkül használták fel a képét tévék csomagolásán. Dua Lipa legalább 15 millió dolláros kártérítést követel a dél-koreai techóriástól.
Az Egyesült Államokban, Kaliforniában 2026. május 8-án nyújtották be azt a keresetet, amelyben Dua Lipa a Samsung Electronicsot perli szerzői jogi, védjegyjogi és személyiségi jogi sérelmek miatt. A beadvány szerint a világsztár „Dua Lipa – Backstage at Austin City Limits, 2024” című fotója Samsung televíziók dobozára került, miközben az énekesnő állítólag nem adott engedélyt a felhasználásra.

English singer and songwriter Dua Lipa attends the 34th Annual Elton John AIDS Foundation Academy awards viewing party at the West Hollywood Park in West Hollywood, California, on March 15, 2026. (Photo by Apu GOMES / AFP)
Fotó: APU GOMES / AFP

Dua Lipa pereskedik – szerinte engedély nélkül került a képe a dobozokra

A kereset szerint a Samsung az énekesnő fotóját kiskereskedelmi forgalomba kerülő tévék csomagolásán használta, ami a jogi csapat szerint azt sugallhatta a vásárlóknak, hogy a popsztár támogatja vagy reklámozza a terméket. A beadványban közösségi médiás reakciókra is hivatkoznak, amelyek szerint egyes rajongók épp Dua Lipa képe miatt figyeltek fel a tévékre.

15 millió dollárt követel a világsztár

A brit énekesnő legalább 15 millió dolláros kártérítést kér, 

és azt állítja, hogy a Samsung a hírnevéből, ismertségéből és márkaértékéből húzhatott hasznot. A kereset szerint Dua Lipa már 2025 júniusában jelezte kifogásait, ám a cég állítólag nem hagyott fel a kép használatával.

A Samsung egyelőre nem kommentálta az ügyet

A Samsung szóvivője a folyamatban lévő perre hivatkozva nem kívánta kommentálni az ügyet. Dua Lipa jogi képviselői szerint a képek engedély nélküli felhasználása sérthette az énekesnő gondosan épített imázsát, és hamis benyomást kelthetett a fogyasztókban – számolt be az incidensről a Huff Post.

