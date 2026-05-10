Ezzel a pofonegyszerű trükkel megszüntethetjük a dugulást

Egy eltömődött lefolyó többé nem feltétlenül jelent bosszantó szerelőt vagy drága vegyszereket. Egy meglepően egyszerű háztartási eszköz, egy szívószál is elég lehet ahhoz, hogy újra szabadon folyjon le a víz a mosdóban vagy a konyhai csapnál, s megoldjuk a dugulást.
A legtöbben, amikor a fürdőszobában vagy a konyhai mosogatóban lassan elfolyó vizet, dugulást tapasztalnak, rögtön erős lefolyótisztítókhoz nyúlnak. Ezek azonban nemcsak költségesek, hanem a környezetet és a csöveket is terhelhetik. Pedig létezik egy sokkal kíméletesebb és meglepően hatékony megoldás is: egy egyszerű szívószál.

Fotó: Illusztráció (www.kaboompics.com/Pexels)

A módszer lényege, hogy a szívószál egyik végét hosszában bevágjuk, majd apró fogakat vágunk bele. Ezután a házilag átalakított eszközt óvatosan a lefolyóba kell vezetni, és lassan forgatni. A kis tüskék beleakadnak a hajszálakba és a lerakódásokba, majd kihúzva magukkal hozzák az eltömődést – írja a Focus.

Pár perc alatt elháríthatjuk a dugulást

A használata egyszerű: néhány perc alatt elvégezhető, nem igényel különleges szerszámot, és akár a zuhanytálcánál, akár a mosdónál is bevethető. A módszer különösen hasznos ott, ahol a dugulás főként hajból és szappanmaradékból alakul ki. A cikk szerint a technika legnagyobb előnye, hogy olcsó és azonnal bevethető. Ráadásul megelőzésre is alkalmas: ha rendszeresen használjuk, kisebb eséllyel alakul ki komolyabb dugulás. Természetesen nem minden esetben csodaszer. Ha a dugulás mélyebben, a csőrendszerben alakul ki, vagy szilárdabb anyagok okozzák, akkor már hatékonyabb lehet a klasszikus pumpa, a spirál vagy szakember segítsége.

Az Origo a közelmúltban arról írt, hogy súlyos tízezreket spórolhat meg egy egyszerű trükkel, ha eldugul otthon a WC-je.
 

 

