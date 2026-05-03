Itt a megoldás: így lehet lecsillapítani egy dühös embert

A dühös ember megnyugtatására gyakran használt felszólítások könnyen ellenkező hatást válthatnak ki. A szakértő szerint halkabb beszéddel, nyugodt viselkedéssel és az érzelmek elismerésével kezelhető jobban a helyzet.

Ezt a két szót soha ne mondja egy dühös embernek

Kevés kellemetlenebb helyzet van annál, mint amikor egy dühös emberrel kell szembenézni. Ilyenkor sokan ösztönösen azt mondják: „nyugodj meg” vagy „lazíts”, pedig Ryan Martin pszichológiaprofesszor szerint ezek a mondatok szinte soha nem működnek. Sőt, gyakran csak tovább rontják a helyzetet.

A szakértő szerint a dühös ember felfokozott állapotban van, védekezőbbé válik, és kevésbé gondolkodik racionálisan.

A közvetlen felszólítások ezért inkább támadásnak hatnak, különösen akkor, ha hangosan vagy szigorú hangon mondják őket. Martin szerint sokkal hatásosabb, ha az ember maga marad nyugodt, halkabban kezd beszélni, és finomabb hangnemet használ.

A pszichológus szerint az emberek ösztönösen igazodnak a körülöttük lévők hangjához és viselkedéséhez. Ha valaki nem emeli a hangját, hanem visszavesz a tempóból, azzal csökkentheti a feszültséget. Segíthet az is, ha rövid visszajelzésekkel hagyjuk, hogy a másik kiadja magából az indulatot.

Amikor a helyzet már kevésbé feszült, könnyebb valódi beszélgetést kezdeni. Martin szerint ilyenkor nem kell egyetérteni a dühös emberrel, de érdemes elismerni, hogy feldúlt. Egy nyugodt mondat, például hogy beszéljék át együtt a megoldást, sokkal többet érhet, mint a tiltott két szó – olvasható a Huffpost.com oldalán.

Amikor a düh átveszi az irányítást

A mindennapi kapcsolataink minősége nagyrészt azon múlik, mennyire tudunk bánni a saját érzelmeinkkel. A munkahelyi feszültségek, a családi konfliktusok vagy egy félreértett mondat mind olyan helyzetek, amelyek érzelmi reakciókat váltanak ki belőlünk.

Ha ezek az érzések szabályozatlanul jelennek meg, könnyen romboló irányba vihetik a kommunikációt. Éppen ezért az érzelmek szabályozása nem valamilyen luxus vagy különleges készség, hanem az egyik alapfeltétele annak, hogy a mindennapi helyzetekben és kapcsolatainkban konstruktívan tudjunk működni.