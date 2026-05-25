Vajon hozzánk is eljut az ebola Afrikából?

A Kongói Demokratikus Köztársaság északkeleti részén, Ituri tartományban 2026 májusában erősödött fel az Ebola-járvány, amelyet a ritka Bundibugyo-vírus okoz. A WHO május 17-én nemzetközi jelentőségű közegészségügyi vészhelyzetnek minősítette a helyzetet, az ECDC pedig május 21-én jelezte: Európában a kockázat továbbra is nagyon alacsony, de a járványt szorosan követik.

Fokozott óvintézkedések és folyamatos ellenőrzés a Kongói Demokratikus Köztársaságban az Ebola-járvány miatt

Fotó: NICHOLAS KAJOBA / ANADOLU / AFP

Tíz ország van veszélyben: Dél-Szudán, Ruanda, Kenya, Tanzánia, Etiópia, a Kongói Demokratikus Köztársaság, Burundi, Angola, a Közép-afrikai Köztársaság és Zambia. Kelet-Kongóban a kormány 867 gyanús esetet regisztrált, 204 halálesettel.

Ebola: ezekre a tünetekre kell figyelni

Az Ebola kezdetben lázzal, gyengeséggel, izomfájdalommal és általános rossz közérzettel jelentkezhet, ezért az első tünetek könnyen összetéveszthetők más fertőzésekkel. Később hányás, hasmenés, hasi fájdalom, kiütés, vérzés, súlyos esetben pedig szervi elégtelenség is kialakulhat.

A jelenlegi járványt a Bundibugyo-változat okozza, amely ellen jelenleg nincs engedélyezett célzott vakcina vagy speciális kezelés. A betegek ellátása ezért főként a szervezet stabilizálására, folyadék- és elektrolitpótlásra, valamint a szövődmények kezelésére épül.

Védőfelszerelést viselő egészségügyi dolgozók fertőtlenítik az ebolás betegek elkülönítő területét a Mongbwalu Általános Kórházban, Mongbwaluban, 2026. május 23-án

Fotó: SEROS MUYISA / AFP

Nem úgy terjed, mint a koronavírus

Fontos különbség, hogy az Ebola nem a levegőben terjed úgy, mint a koronavírus. A fertőzéshez általában közvetlen érintkezés kell beteg vagy elhunyt személy testnedveivel, például vérrel, hányadékkal, széklettel, nyállal vagy más váladékkal.

Ezért az Ebola-járványok többnyire regionálisak maradnak, de az érintett betegek számára a betegség rendkívül veszélyes lehet. A lappangási idő jellemzően 2 és 21 nap között mozog.

Személyi védőfelszerelést viselő egészségügyi személyzet szállít egy beteget a rwamparai kórházban 2026. május 21-én

Fotó: SEROS MUYISA / AFP

Az Ebola-járvény Európába is eljut?

Behurcolt esetek elméletileg előfordulhatnak, például utazás után, de az európai lakosság számára a kockázat jelenleg nagyon alacsony. Ennek oka, hogy az egészségügyi rendszerekben működnek a bejelentési, elkülönítési és járványügyi protokollok.

Utazás előtt ugyanakkor érdemes mindig ellenőrizni az aktuális külügyi és egészségügyi tájékoztatásokat. A figyelmeztetések nem egész Afrikára vonatkoznak, hanem elsősorban az aktuális járványügyi gócpontokra és azok környezetére – tájékoztatott a Bild.de.