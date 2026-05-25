Vajon hozzánk is eljut az ebola Afrikából?

Egyre nagyobb figyelem irányul az Afrikában terjedő Ebola-járványra, amely több országot is kockázati zónába sodorhat. Az ebola miatt a WHO nemzetközi egészségügyi vészhelyzetet hirdetett, miközben a szakértők szerint Európában továbbra is nagyon alacsony a lakossági kockázat.
A Kongói Demokratikus Köztársaság északkeleti részén, Ituri tartományban 2026 májusában erősödött fel az Ebola-járvány, amelyet a ritka Bundibugyo-vírus okoz. A WHO május 17-én nemzetközi jelentőségű közegészségügyi vészhelyzetnek minősítette a helyzetet, az ECDC pedig május 21-én jelezte: Európában a kockázat továbbra is nagyon alacsony, de a járványt szorosan követik.

Fokozott óvintézkedések és folyamatos ellenőrzés a Kongói Demokratikus Köztársaságban az Ebola-járvány miatt MPONDWE, UGANDA - MAY 23: Health teams screen travelers and vehicles entering the country for Ebola as precautions has been stepped up at the Mpondwe Border Crossing on the border with the Democratic Republic of the Congo (DRC) following a rise in Ebola cases in Mpondwe, Uganda on May 23, 2026. Nicholas Kajoba / Anadolu (Photo by Nicholas Kajoba / Anadolu via AFP)
Fotó: NICHOLAS KAJOBA / ANADOLU / AFP

Tíz ország van veszélyben: Dél-Szudán, Ruanda, Kenya, Tanzánia, Etiópia, a Kongói Demokratikus Köztársaság, Burundi, Angola, a Közép-afrikai Köztársaság és Zambia. Kelet-Kongóban a kormány 867 gyanús esetet regisztrált, 204 halálesettel. 

Ebola: ezekre a tünetekre kell figyelni

Az Ebola kezdetben lázzal, gyengeséggel, izomfájdalommal és általános rossz közérzettel jelentkezhet, ezért az első tünetek könnyen összetéveszthetők más fertőzésekkel. Később hányás, hasmenés, hasi fájdalom, kiütés, vérzés, súlyos esetben pedig szervi elégtelenség is kialakulhat.

A jelenlegi járványt a Bundibugyo-változat okozza, amely ellen jelenleg nincs engedélyezett célzott vakcina vagy speciális kezelés. A betegek ellátása ezért főként a szervezet stabilizálására, folyadék- és elektrolitpótlásra, valamint a szövődmények kezelésére épül.

Health workers wearing protective equipment disinfect the isolation area for Ebola patients at the General Referral Hospital of Mongbwalu in Mongbwalu, on May 23, 2026. Ebola continues to spread in Democratic Republic of Congo, where the first cases of transmission were reported in the eastern province of South Kivu, while the health response is struggling to get organized and has given rise to scenes of chaos in Ituri province, the epicenter of the epidemic. The World Health Organization (WHO) issued an international health alert to address a 17th Ebola outbreak in the east of the Democratic Republic of Congo, a vast Central African country of more than 100 million inhabitants plagued by conflict. (Photo by Seros MUYISA / AFP)
Védőfelszerelést viselő egészségügyi dolgozók fertőtlenítik az ebolás betegek elkülönítő területét a Mongbwalu Általános Kórházban, Mongbwaluban, 2026. május 23-án
Fotó: SEROS MUYISA / AFP

Nem úgy terjed, mint a koronavírus

Fontos különbség, hogy az Ebola nem a levegőben terjed úgy, mint a koronavírus. A fertőzéshez általában közvetlen érintkezés kell beteg vagy elhunyt személy testnedveivel, például vérrel, hányadékkal, széklettel, nyállal vagy más váladékkal.

Ezért az Ebola-járványok többnyire regionálisak maradnak, de az érintett betegek számára a betegség rendkívül veszélyes lehet. A lappangási idő jellemzően 2 és 21 nap között mozog.

Medical staff wearing personal protective equipment (PPE) transport a patient at the hospital in Rwampara on May 21, 2026. According to the WHO, the latest outbreak in the DRC, the 17th to hit the vast central African country of more than 100 million people, is already suspected of having caused 139 deaths out of nearly 600 probable cases. Many of the cases have been recorded in the epidemic's epicentre in the DRC's northeastern Ituri province, many in hard-to-access areas plagued by the Congolese east's litany of armed groups. (Photo by Seros MUYISA / AFP)
Személyi védőfelszerelést viselő egészségügyi személyzet szállít egy beteget a rwamparai kórházban 2026. május 21-én
Fotó: SEROS MUYISA / AFP

Az Ebola-járvény Európába is eljut?

Behurcolt esetek elméletileg előfordulhatnak, például utazás után, de az európai lakosság számára a kockázat jelenleg nagyon alacsony. Ennek oka, hogy az egészségügyi rendszerekben működnek a bejelentési, elkülönítési és járványügyi protokollok.

Utazás előtt ugyanakkor érdemes mindig ellenőrizni az aktuális külügyi és egészségügyi tájékoztatásokat. A figyelmeztetések nem egész Afrikára vonatkoznak, hanem elsősorban az aktuális járványügyi gócpontokra és azok környezetére – tájékoztatott a Bild.de.

Az ebolakötvényt már eltemették – máshogyan kell pénzt szerezni a halálos járvány ellen

A Világbank munkatársakat és erőforrásokat küldött a Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK) keleti részébe az ebolajárvány kezelésére, emellett pedig egy új finanszírozási csomag összeállításán dolgozik annak érdekében, hogy gyorsan további forrásokat tudjon biztosítani – közölte a nemzetközi pénzügyi szervezet egyik vezető tisztviselője. A KDK-ban jelenleg a 17. ebolajárvány pusztít, és úgy tűnik, a pénzügyi tehertételek enyhítésében és a források előteremtésében már a közvetlen támogatásnak szerepe. Néhány éve még ebolakötvényekkel próbálták a kérdést megoldani, a koncepció alkalmazása viszont rengeteg kritikát kapott.

 

 

