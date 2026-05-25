Vajon hozzánk is eljut az ebola Afrikából?

A Kongói Demokratikus Köztársaság északkeleti részén, Ituri tartományban 2026 májusában erősödött fel az Ebola-járvány, amelyet a ritka Bundibugyo-vírus okoz. A WHO május 17-én nemzetközi jelentőségű közegészségügyi vészhelyzetnek minősítette a helyzetet, az ECDC pedig május 21-én jelezte: Európában a kockázat továbbra is nagyon alacsony, de a járványt szorosan követik.
Tíz ország van veszélyben: Dél-Szudán, Ruanda, Kenya, Tanzánia, Etiópia, a Kongói Demokratikus Köztársaság, Burundi, Angola, a Közép-afrikai Köztársaság és Zambia. Kelet-Kongóban a kormány 867 gyanús esetet regisztrált, 204 halálesettel.
Ebola: ezekre a tünetekre kell figyelni
Az Ebola kezdetben lázzal, gyengeséggel, izomfájdalommal és általános rossz közérzettel jelentkezhet, ezért az első tünetek könnyen összetéveszthetők más fertőzésekkel. Később hányás, hasmenés, hasi fájdalom, kiütés, vérzés, súlyos esetben pedig szervi elégtelenség is kialakulhat.
A jelenlegi járványt a Bundibugyo-változat okozza, amely ellen jelenleg nincs engedélyezett célzott vakcina vagy speciális kezelés. A betegek ellátása ezért főként a szervezet stabilizálására, folyadék- és elektrolitpótlásra, valamint a szövődmények kezelésére épül.
Nem úgy terjed, mint a koronavírus
Fontos különbség, hogy az Ebola nem a levegőben terjed úgy, mint a koronavírus. A fertőzéshez általában közvetlen érintkezés kell beteg vagy elhunyt személy testnedveivel, például vérrel, hányadékkal, széklettel, nyállal vagy más váladékkal.
Ezért az Ebola-járványok többnyire regionálisak maradnak, de az érintett betegek számára a betegség rendkívül veszélyes lehet. A lappangási idő jellemzően 2 és 21 nap között mozog.
Az Ebola-járvény Európába is eljut?
Behurcolt esetek elméletileg előfordulhatnak, például utazás után, de az európai lakosság számára a kockázat jelenleg nagyon alacsony. Ennek oka, hogy az egészségügyi rendszerekben működnek a bejelentési, elkülönítési és járványügyi protokollok.
Utazás előtt ugyanakkor érdemes mindig ellenőrizni az aktuális külügyi és egészségügyi tájékoztatásokat. A figyelmeztetések nem egész Afrikára vonatkoznak, hanem elsősorban az aktuális járványügyi gócpontokra és azok környezetére – tájékoztatott a Bild.de.
