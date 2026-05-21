Figyelmeztetés: súlyos májkárosodást okozhat a népszerű tisztítószer

Drámai fordulat: Ebola-gyanú miatt fordították vissza az Air France járatát

Az Air France 378-as járata eredetileg Detroitban szállt volna le, ám a gépet Kanadába irányították át. A döntés hátterében az Ebola-járvány miatti amerikai hatósági intézkedések álltak.
Az Ebola-járvány miatti nemzetközi óvintézkedések újabb repülési fennakadást okoztak: egy Air France járatot nem engedtek belépni az Egyesült Államok légterébe, ezért Kanadába irányították át. Az eset hátterében egy kongói utas belépési jogosultságával kapcsolatos probléma állt. Az amerikai hatóságok a fertőzés kockázatára hivatkozva döntöttek az eltérítésről – írja a New York Post.

Az Ebola-járvány miatti nemzetközi óvintézkedések újabb repülési fennakadást okoztak – Fotó: Unsplash

Szigorítások az Ebola-járvány árnyékában

Az Air France 378-as járata eredetileg a detroiti repülőtéren szállt volna le, de útvonalát módosították, és Montreal felé irányították. Az amerikai Vám- és Határvédelem (CBP) szerint egy Kongói Demokratikus Köztársaságból érkező utas „tévedésből” szállhatott fel, miközben a jelenlegi belépési korlátozások ezt nem tették volna lehetővé.

A hatóságok az Ebola-járvány terjedésének megakadályozásával indokolták a döntést, és közölték: az utasnak nem lett volna szabad a fedélzetre kerülnie. A CBP ezért megtiltotta a járat amerikai landolását.

Az Air France a Delta Airlinesszel együtt üzemeltette a járatot, és megerősítette, hogy az eltérítés hatósági kérésre történt. A légitársaság szerint nem történt orvosi vészhelyzet, és minden ország belépési szabályait kötelesek betartani. A döntés egy szélesebb körű szigorítás része: a Járványügyi és Betegségmegelőzési Központ (CDC) és a Belbiztonsági Minisztérium fokozott szűrést és belépési korlátozásokat vezetett be az Ebola-járvány miatt. A közeljövőben több afrikai országból érkező járatot is korlátozhatnak.

A Kongói Demokratikus Köztársaságban jelenleg mintegy 600 gyanús esetet tartanak nyilván, 51 megerősített fertőzéssel és 139 halálesettel. A szomszédos Ugandában is megjelent a vírus, legalább két igazolt esettel. A WHO szerint a globális terjedés kockázata alacsony, de a járvány regionálisan súlyosbodhat.

Betört Európába a halálos vírus – Németországban már kitört a pánik

Drámai fordulat. Egy amerikai orvos is megfertőződött a halálos Ebola-vírussal, miközben betegeket kezelt Afrikában. A férfit most Németországba szállíthatják, miközben a járvány már több mint 130 ember életét követelte. A WHO nemzetközi egészségügyi vészhelyzetet hirdetett.

 

Halálos járvány terjed: tízből kilenc ember nem éli túl – minden, amit tudni lehet a vírusról

Nemzetközi közegészségügyi vészhelyzetté nyilvánították a kongói járványt. Az ebolavírus miatt az érintett térségből hazatérőknek már az első tüneteknél telefonon kell orvost értesíteniük. Kockázatos kontakt esetén tünetmentesen is orvosi segítséget kell kérni. 

 

 

