Újra kitört az Ebola-járvány – több tucat áldozatot jelentettek

Kinshasában, 2026. május 15-én, pénteken jelentette be az afrikai járványügyi központ, hogy újabb Ebola-járvány alakult ki a Kongói Demokratikus Köztársaság északkeleti részén fekvő Ituri tartományban. A megbetegedések és halálesetek többségét Mongwalu és Rwampara körzetben jegyezték fel, de gyanús eseteket jelentettek Buniából is – tájékoztatott az MTI.
A laboratóriumi vizsgálatok eddig négy áldozat esetében igazolták hivatalosan a fertőzést.
A helyzet miatt az Africa CDC sürgős megbeszélést kezdeményezett Kongó, Uganda és Dél-Szudán képviselőivel, hogy összehangolják a védekezést és szigorítsák a határokon átnyúló ellenőrzést.
Nehezen elérhető térségben terjed a halálos fertőzés
Ituri tartomány több mint ezer kilométerre fekszik Kinshasától, és nehezen megközelíthető, ami megnehezítheti a járványügyi munkát. A kongói hatóságok mindössze öt hónapja nyilvánították lezártnak az előző ebolajárványt, amely 43 halálos áldozatot követelt.
Így terjed az Ebola-járvány
Az ebolát 1976-ban azonosították először a Kongói Demokratikus Köztársaságban, az Ebola folyó környékén.
A vírus fertőzött ember vagy állat testnedveivel történő közvetlen érintkezéssel terjed, és súlyos, akár vérzéses tüneteket okozhat. A halálozási arány egyes esetekben akár 90 %-os is lehet.
