Újra kitört az Ebola-járvány – több tucat áldozatot jelentettek

Ismét a halálos járvány kitörését erősítették meg a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén. Az Ebola-járvány Ituri tartományban jelent meg újra, ahol eddig 246 feltételezett fertőzést és 65 halálesetet regisztráltak.
Kinshasában, 2026. május 15-én, pénteken jelentette be az afrikai járványügyi központ, hogy újabb Ebola-járvány alakult ki a Kongói Demokratikus Köztársaság északkeleti részén fekvő Ituri tartományban. A megbetegedések és halálesetek többségét Mongwalu és Rwampara körzetben jegyezték fel, de gyanús eseteket jelentettek Buniából is – tájékoztatott az MTI.

Ismét Ebola-járvány tört ki Kongóban, már több tucat halálesetet jelentettek - (FILES) Health workers treat an unconfirmed Ebola patient, inside a MSF (Doctors Without Borders) supported Ebola Treatment Centre (ETC) on November 3, 2018 in Butembo, Democratic Republic of the Congo. An outbreak of the ebola virus has been blamed for dozens of deaths in the east of the Democratic Republic of the Congo, African health authorities said on May 15, 2026. The outbreak is in Ituri province. (Photo by John WESSELS / AFP)
Fotó: JOHN WESSELS / AFP

A laboratóriumi vizsgálatok eddig négy áldozat esetében igazolták hivatalosan a fertőzést. 

A helyzet miatt az Africa CDC sürgős megbeszélést kezdeményezett Kongó, Uganda és Dél-Szudán képviselőivel, hogy összehangolják a védekezést és szigorítsák a határokon átnyúló ellenőrzést.

Nehezen elérhető térségben terjed a halálos fertőzés

Ituri tartomány több mint ezer kilométerre fekszik Kinshasától, és nehezen megközelíthető, ami megnehezítheti a járványügyi munkát. A kongói hatóságok mindössze öt hónapja nyilvánították lezártnak az előző ebolajárványt, amely 43 halálos áldozatot követelt.

Így terjed az Ebola-járvány

Az ebolát 1976-ban azonosították először a Kongói Demokratikus Köztársaságban, az Ebola folyó környékén. 

A vírus fertőzött ember vagy állat testnedveivel történő közvetlen érintkezéssel terjed, és súlyos, akár vérzéses tüneteket okozhat. A halálozási arány egyes esetekben akár 90 %-os is lehet.

