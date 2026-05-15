Újra kitört az Ebola-járvány – több tucat áldozatot jelentettek

Kinshasában, 2026. május 15-én, pénteken jelentette be az afrikai járványügyi központ, hogy újabb Ebola-járvány alakult ki a Kongói Demokratikus Köztársaság északkeleti részén fekvő Ituri tartományban. A megbetegedések és halálesetek többségét Mongwalu és Rwampara körzetben jegyezték fel, de gyanús eseteket jelentettek Buniából is – tájékoztatott az MTI.

Ismét Ebola-járvány tört ki Kongóban, már több tucat halálesetet jelentettek

A laboratóriumi vizsgálatok eddig négy áldozat esetében igazolták hivatalosan a fertőzést.

A helyzet miatt az Africa CDC sürgős megbeszélést kezdeményezett Kongó, Uganda és Dél-Szudán képviselőivel, hogy összehangolják a védekezést és szigorítsák a határokon átnyúló ellenőrzést.

Nehezen elérhető térségben terjed a halálos fertőzés

Ituri tartomány több mint ezer kilométerre fekszik Kinshasától, és nehezen megközelíthető, ami megnehezítheti a járványügyi munkát. A kongói hatóságok mindössze öt hónapja nyilvánították lezártnak az előző ebolajárványt, amely 43 halálos áldozatot követelt.

Így terjed az Ebola-járvány

Az ebolát 1976-ban azonosították először a Kongói Demokratikus Köztársaságban, az Ebola folyó környékén.

A vírus fertőzött ember vagy állat testnedveivel történő közvetlen érintkezéssel terjed, és súlyos, akár vérzéses tüneteket okozhat. A halálozási arány egyes esetekben akár 90 %-os is lehet.