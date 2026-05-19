Elképesztő fordulat az Északi Áramlat felrobbantása kapcsán – bajban van Németország?

Ebola-járvány

Újabb országban jelent meg az Ebola, a WHO vészhelyzetet hirdetett

Súlyosbodik az Ebola-helyzet a Kongói Demokratikus Köztársaságban, ahol több térségben is új fertőzésgyanús eseteket vizsgálnak. Az Ebola-járvány miatt a WHO nemzetközi közegészségügyi vészhelyzetet hirdetett, miközben Ugandában is megerősítettek eseteket.
A járvány 2026 májusában a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén, főként Ituri tartományban terjed, de a hatóságok Észak-Kivuban és más térségekben is vizsgálják a gyanús eseteket. Ahogy megírtuk korábban az Ebola-járvány Bundibugyo nevű vírustörzshöz köthető; a WHO május 16-i adatai szerint legalább 246 gyanús esetet és 80 halálesetet jelentettek Kongóban, míg Ugandában két igazolt esetet és egy halálesetet rögzítettek – írja a BBC.

Ebola-járvány: Egy határőr az Uganda és a Kongói Demokratikus Köztársaság közötti Busunga határátkelőhelyen egy utazó hőmérsékletét méri egy érintésmentes infravörös hőmérővel Bundibugyóban, 2026. május 18-án. - A border health officer at the Busunga crossing between Uganda and the Democratic Republic of Congo checks a travelers temperature using a contactless infrared thermometer in Bundibugyo, on May 18, 2026. Ugandan officials confirmed that a 59-year-old man from Democratic Republic of Congo had died in Kampala after being admitted earlier in the week. Tests showed the victim in Uganda was infected with the Bundibugyo strain of Ebola, first identified in 2007. The World Health Organization declared an international health emergency on May 17, 2026 over an outbreak of an Ebola strain in the Democratic Republic of Congo that has killed more than 80 and for which there is no vaccine. Fears of further spread grew when a laboratory confirmed a case in the major eastern DRC city of Goma, which is controlled by the Rwanda-backed M23 militia. (Photo by Badru KATUMBA / AFP)
Fotó: BADRU KATUMBA / AFP

Terjed az Ebola-járvány: nemzetközi vészhelyzetet hirdettek

Az Egészségügyi Világszervezet nemzetközi közegészségügyi vészhelyzetnek minősítette a helyzetet, de jelezte:

 a mostani járvány nem számít világjárványnak. 

A CDC szerint május 18-ra a kongói fertőzések már Ituri tartomány kilenc egészségügyi zónáját érintették.

Több ország szigorítja az ellenőrzést

A hatóságok kontaktkutatással, határ menti szűrésekkel és a gyanús esetek kivizsgálásával próbálják megfékezni a terjedést. 

A WHO a Kongói Demokratikus Köztársaságot és Ugandát határon átnyúló szűrésekre kérte, a környező országokat pedig fokozott felkészültségre intette.

A visitor washes his hands before entering Kyeshero Hospital at a checkpoint for hand washing and temperature screening for all visitors and patients entering Kyeshero Hospital, as part of Ebola prevention measures in Goma on May 18, 2026. A first case of Ebola virus infection has been reported in Goma, a major city in eastern Democratic Republic of Congo controlled by the M23 armed group, with the WHO declaring an international health alert on May 17, 2026. (Photo by Jospin Mwisha / AFP)
Egy látogató kezet mos, mielőtt belép a Kyeshero Kórházba egy ellenőrzőpontnál, ahol minden látogató és beteg kézmosást és testhőmérséklet-ellenőrzést végeznek a Kyeshero Kórházba belépve, az ebola megelőzésére irányuló intézkedések részeként Gomában, 2026. május 18-án. 
Fotó: JOSPIN MWISHA / AFP

Miért aggasztó a mostani vírus?

A Bundibugyo-törzs ritkább Ebola-változat, amely ellen jelenleg nincs széles körben jóváhagyott vakcina vagy célzott kezelés. 

A szakértők szerint a temetési szokások, a késői felismerés és a térségben fennálló konfliktusok is nehezíthetik a járvány megfékezését. A kongói kormány nyugalomra int, de a nemzetközi szervezetek szerint gyors és összehangolt fellépésre van szükség, hogy az Ebola-járvány ne terjedjen tovább a régióban.

Kikötött a halálhajó, ezek a legfrissebb részletek

Partot ért a „halálhajó”. Megérkezett a rotterdami kikötőbe hétfő délelőtt a hantavírus-járvány által érintett holland MV Hondius óceánjáró, a legénység egy részét karanténba helyezik – írta az NlTimes hírportál.

Halálos agyhártyagyulladás járvány tört ki Angliában – egy diák már meghalt

Egy fiatal meghalt, két másik beteget pedig kezelnek, miután súlyos fertőzés terjedt el Readingben. Az agyhártyagyulladás járvány miatt a brit egészségügyi hatóságok már megkezdték a közeli kontaktok felkutatását és megelőző kezelését.

 

 

