Újabb országban jelent meg az Ebola, a WHO vészhelyzetet hirdetett

A járvány 2026 májusában a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén, főként Ituri tartományban terjed, de a hatóságok Észak-Kivuban és más térségekben is vizsgálják a gyanús eseteket. Ahogy megírtuk korábban az Ebola-járvány Bundibugyo nevű vírustörzshöz köthető; a WHO május 16-i adatai szerint legalább 246 gyanús esetet és 80 halálesetet jelentettek Kongóban, míg Ugandában két igazolt esetet és egy halálesetet rögzítettek – írja a BBC.
Terjed az Ebola-járvány: nemzetközi vészhelyzetet hirdettek
Az Egészségügyi Világszervezet nemzetközi közegészségügyi vészhelyzetnek minősítette a helyzetet, de jelezte:
a mostani járvány nem számít világjárványnak.
A CDC szerint május 18-ra a kongói fertőzések már Ituri tartomány kilenc egészségügyi zónáját érintették.
Több ország szigorítja az ellenőrzést
A hatóságok kontaktkutatással, határ menti szűrésekkel és a gyanús esetek kivizsgálásával próbálják megfékezni a terjedést.
A WHO a Kongói Demokratikus Köztársaságot és Ugandát határon átnyúló szűrésekre kérte, a környező országokat pedig fokozott felkészültségre intette.
Miért aggasztó a mostani vírus?
A szakértők szerint a temetési szokások, a késői felismerés és a térségben fennálló konfliktusok is nehezíthetik a járvány megfékezését. A kongói kormány nyugalomra int, de a nemzetközi szervezetek szerint gyors és összehangolt fellépésre van szükség, hogy az Ebola-járvány ne terjedjen tovább a régióban.
A Bundibugyo-törzs ritkább Ebola-változat, amely ellen jelenleg nincs széles körben jóváhagyott vakcina vagy célzott kezelés.