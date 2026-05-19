Újabb országban jelent meg az Ebola, a WHO vészhelyzetet hirdetett

A járvány 2026 májusában a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén, főként Ituri tartományban terjed, de a hatóságok Észak-Kivuban és más térségekben is vizsgálják a gyanús eseteket. Ahogy megírtuk korábban az Ebola-járvány Bundibugyo nevű vírustörzshöz köthető; a WHO május 16-i adatai szerint legalább 246 gyanús esetet és 80 halálesetet jelentettek Kongóban, míg Ugandában két igazolt esetet és egy halálesetet rögzítettek – írja a BBC.

Ebola-járvány: Egy határőr az Uganda és a Kongói Demokratikus Köztársaság közötti Busunga határátkelőhelyen egy utazó hőmérsékletét méri egy érintésmentes infravörös hőmérővel Bundibugyóban, 2026. május 18-án.

Terjed az Ebola-járvány: nemzetközi vészhelyzetet hirdettek

Az Egészségügyi Világszervezet nemzetközi közegészségügyi vészhelyzetnek minősítette a helyzetet, de jelezte:

a mostani járvány nem számít világjárványnak.

A CDC szerint május 18-ra a kongói fertőzések már Ituri tartomány kilenc egészségügyi zónáját érintették.

Több ország szigorítja az ellenőrzést

A hatóságok kontaktkutatással, határ menti szűrésekkel és a gyanús esetek kivizsgálásával próbálják megfékezni a terjedést.

A WHO a Kongói Demokratikus Köztársaságot és Ugandát határon átnyúló szűrésekre kérte, a környező országokat pedig fokozott felkészültségre intette.

Egy látogató kezet mos, mielőtt belép a Kyeshero Kórházba egy ellenőrzőpontnál, ahol minden látogató és beteg kézmosást és testhőmérséklet-ellenőrzést végeznek a Kyeshero Kórházba belépve, az ebola megelőzésére irányuló intézkedések részeként Gomában, 2026. május 18-án.

Miért aggasztó a mostani vírus?

A szakértők szerint a temetési szokások, a késői felismerés és a térségben fennálló konfliktusok is nehezíthetik a járvány megfékezését. A kongói kormány nyugalomra int, de a nemzetközi szervezetek szerint gyors és összehangolt fellépésre van szükség, hogy az Ebola-járvány ne terjedjen tovább a régióban.