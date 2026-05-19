Betört Európába a halálos vírus – Németországban már kitört a pánik

Az amerikai Peter Stafford orvos a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén, Niakunde egyik kórházában dolgozott, amikor elkapta az Ebola-vírust. A keresztény missziós szervezet, a Serge szerint az orvos hétvégén kezdett rosszul lenni, vasárnap pedig pozitív lett a tesztje. Stafford 2023 óta dolgozott a térségben. Feleségével, Rebekah Stafforddal, valamint négy gyermekükkel éltek Kelet-Kongóban, és a helyi járvány elleni küzdelemben segítettek, számolt be a Bild.
A fertőzés miatt az orvos feleségét és egy másik amerikai egészségügyi dolgozót is karantén alá helyezték. Egyelőre egyikük sem mutat tüneteket, de folyamatos megfigyelés alatt állnak. A missziós szervezet szerint Stafford egyike volt annak a három amerikai orvosnak, akik a járvány kitörése óta közvetlenül ebolás betegeket kezeltek.
Németországba viszik a fertőzötteket
A német hatóságok megerősítették, hogy az Egyesült Államok segítséget kért a beteg orvos kezeléséhez. A tervek szerint a megfertőződött orvost, valamint hat további gyanús személyt Németországba szállítanak megfigyelésre és kezelésre. A német egészségügyi minisztérium egyelőre nem árulta el, melyik kórház fogadja a fertőzötteket.
A járvány elsősorban Kongó keleti részét sújtja, különösen Ituri és Észak-Kivu tartományokat. A hivatalos adatok szerint több mint 130 ember halt meg eddig a vírustól, közel 500 további gyanús esetet vizsgálnak, ráadásul a helyzetet súlyosbítja a térség instabilitása.
Az Ebola az egyik leghalálosabb vírus a világon
A WHO szerint a járvány a Bundibugyo nevű Ebola-változathoz köthető, amely különösen veszélyes, mert a meglévő vakcinák nem nyújtanak ellene megfelelő védelmet.
Az Ebola a világ egyik legveszélyesebb fertőző betegsége:
- magas lázzal,
- belső vérzésekkel,
- súlyos szervkárosodással járhat,
- és akár a fertőzöttek felét vagy még többet is megölheti.
A vírus testnedvekkel terjed, ezért az egészségügyi dolgozók különösen nagy veszélynek vannak kitéve.
A WHO szerint rendkívül nehéz megállítani
A szakemberek szerint a járvány megfékezését nehezíti, hogy a térségben gyenge az állami infrastruktúra, sok helyen pedig fegyveres konfliktusok dúlnak. A WHO szerint most az a legfontosabb, hogy gyorsan azonosítani kell a fertőzötteket, fel kell kutatni a kontaktjaikat, és azonnal el kell különíteni őket. A helyi viszonyok miatt azonban ez sok esetben szinte lehetetlen feladat.
Súlyosbodik az Ebola-helyzet a Kongói Demokratikus Köztársaságban, ahol több térségben is új fertőzésgyanús eseteket vizsgálnak. Az Ebola-járvány miatt a WHO nemzetközi közegészségügyi vészhelyzetet hirdetett, miközben Ugandában is megerősítettek eseteket.
Nemzetközi közegészségügyi vészhelyzetté nyilvánították a kongói járványt. Az Ebola-vírus miatt az érintett térségből hazatérőknek már az első tüneteknél telefonon kell orvost értesíteniük. Kockázatos kontakt esetén tünetmentesen is orvosi segítséget kell kérni. Cikkünkben összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat és intézkedési protokollokat a mostani járvánnyal kapcsolatban.