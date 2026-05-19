Betört Európába a halálos vírus – Németországban már kitört a pánik

Az amerikai Peter Stafford orvos a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén, Niakunde egyik kórházában dolgozott, amikor elkapta az Ebola-vírust. A keresztény missziós szervezet, a Serge szerint az orvos hétvégén kezdett rosszul lenni, vasárnap pedig pozitív lett a tesztje. Stafford 2023 óta dolgozott a térségben. Feleségével, Rebekah Stafforddal, valamint négy gyermekükkel éltek Kelet-Kongóban, és a helyi járvány elleni küzdelemben segítettek, számolt be a Bild.

Kongó keleti részét sújtja az Ebola-járvány, az amerikai orvos is ott fertőződött meg, Németországba szállítják kezelésre

A fertőzés miatt az orvos feleségét és egy másik amerikai egészségügyi dolgozót is karantén alá helyezték. Egyelőre egyikük sem mutat tüneteket, de folyamatos megfigyelés alatt állnak. A missziós szervezet szerint Stafford egyike volt annak a három amerikai orvosnak, akik a járvány kitörése óta közvetlenül ebolás betegeket kezeltek.

Németországba viszik a fertőzötteket

A német hatóságok megerősítették, hogy az Egyesült Államok segítséget kért a beteg orvos kezeléséhez. A tervek szerint a megfertőződött orvost, valamint hat további gyanús személyt Németországba szállítanak megfigyelésre és kezelésre. A német egészségügyi minisztérium egyelőre nem árulta el, melyik kórház fogadja a fertőzötteket.

A járvány elsősorban Kongó keleti részét sújtja, különösen Ituri és Észak-Kivu tartományokat. A hivatalos adatok szerint több mint 130 ember halt meg eddig a vírustól, közel 500 további gyanús esetet vizsgálnak, ráadásul a helyzetet súlyosbítja a térség instabilitása.

Az Ebola az egyik leghalálosabb vírus a világon

A WHO szerint a járvány a Bundibugyo nevű Ebola-változathoz köthető, amely különösen veszélyes, mert a meglévő vakcinák nem nyújtanak ellene megfelelő védelmet.

Az Ebola a világ egyik legveszélyesebb fertőző betegsége:

magas lázzal,

belső vérzésekkel,

súlyos szervkárosodással járhat,

és akár a fertőzöttek felét vagy még többet is megölheti.

A vírus testnedvekkel terjed, ezért az egészségügyi dolgozók különösen nagy veszélynek vannak kitéve.

A WHO szerint rendkívül nehéz megállítani

A szakemberek szerint a járvány megfékezését nehezíti, hogy a térségben gyenge az állami infrastruktúra, sok helyen pedig fegyveres konfliktusok dúlnak. A WHO szerint most az a legfontosabb, hogy gyorsan azonosítani kell a fertőzötteket, fel kell kutatni a kontaktjaikat, és azonnal el kell különíteni őket. A helyi viszonyok miatt azonban ez sok esetben szinte lehetetlen feladat.

