Halálos járvány terjed: tízből kilenc ember nem éli túl – minden, amit tudni lehet a vírusról

A kongói ebola-járvány miatt nemzetközi közegészségügyi vészhelyzetet hirdettek, mert a fertőzés terjedési kockázata tovább nőtt. Az ebola vírus egy rendkívül súlyos, gyakran halálos betegség, amely fertőzött vérrel és testnedvekkel terjedhet. A járvány megfékezésében kulcsszerepe van a karanténnak, a kontaktkutatásnak és a szigorú egészségügyi protokoll betartásának. Az érintett térségekbe irányuló utazás esetén a biztonsági szabályok és a tünetek gyors felismerése is kiemelten fontos.

Ismét Ebola-járvány tört ki Kongóban, már több tucat halálesetet jelentettek

Nemzetközi közegészségügyi vészhelyzetnek minősítette a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Ugandában terjedő ebola-járványt a World Health Organization. A szervezet szerint a Bundibugyo-vírus okozta járvány egyelőre nem számít világjárványnak, de komoly regionális terjedési kockázatot jelent. A WHO adatai szerint Kongó Ituri tartományában több száz gyanús esetet és több tucat halálesetet jelentettek, a fertőzés pedig már Ugandában is megjelent.

Az ebola-járvány nagyobb lehet, mint amit jelenleg látni

A WHO szerint jelentős a bizonytalanság a fertőzöttek valódi számával kapcsolatban, és a járvány valós mérete nagyobb lehet a jelenleg ismertnél. A helyzetet súlyosbítja a humanitárius válság, a nagy népmozgás, a bányászati térségek forgalma és az informális egészségügyi ellátás jelenléte. A BBC beszámolója szerint a vírus már olyan városokban is megjelent, mint Bunia vagy Goma, miközben a Kongóval szomszédos országokat magas kockázatúnak tekintik az utazási és kereskedelmi kapcsolatok miatt.

Rendkívül veszélyes, gyakran halálos fertőzés

Az ebola ritka, de rendkívül súlyos fertőző betegség, amelyet az ebolavírus okoz. A betegség halálozási aránya nagyon magas lehet: az ebola átlagos halálozása körülbelül 50 százalék, de korábbi járványokban 25 és 90 százalék közötti arányokat is mértek. A mostani járványt okozó Bundibugyo-vírus ellen jelenleg nincs jóváhagyott vakcina vagy célzott gyógyszer – írja a WHO.

Az ebola-vírus főleg Afrikában terjed

A vírus főként Afrikában fordul elő, természetes hordozói között denevéreket, majmokat, csimpánzokat, gorillákat és más vadon élő állatokat tartanak számon. A diagnózis vérvizsgálattal, illetve más mintavételi eljárásokkal történik. A fertőzött betegeket kórházban, elkülönítve, intenzív ellátás mellett kezelik, folyadékpótlással, életfunkciók támogatásával és szükség esetén vérátömlesztéssel – írja az Egészségvonal.