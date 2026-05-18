Halálos járvány terjed: tízből kilenc ember nem éli túl – minden, amit tudni lehet a vírusról

A kongói ebola-járvány miatt nemzetközi közegészségügyi vészhelyzetet hirdettek, mert a fertőzés terjedési kockázata tovább nőtt. Az ebola vírus egy rendkívül súlyos, gyakran halálos betegség, amely fertőzött vérrel és testnedvekkel terjedhet. A járvány megfékezésében kulcsszerepe van a karanténnak, a kontaktkutatásnak és a szigorú egészségügyi protokoll betartásának. Az érintett térségekbe irányuló utazás esetén a biztonsági szabályok és a tünetek gyors felismerése is kiemelten fontos.
Nemzetközi közegészségügyi vészhelyzetnek minősítette a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Ugandában terjedő ebola-járványt a World Health Organization. A szervezet szerint a Bundibugyo-vírus okozta járvány egyelőre nem számít világjárványnak, de komoly regionális terjedési kockázatot jelent. A WHO adatai szerint Kongó Ituri tartományában több száz gyanús esetet és több tucat halálesetet jelentettek, a fertőzés pedig már Ugandában is megjelent.
Az ebola-járvány nagyobb lehet, mint amit jelenleg látni
A WHO szerint jelentős a bizonytalanság a fertőzöttek valódi számával kapcsolatban, és a járvány valós mérete nagyobb lehet a jelenleg ismertnél. A helyzetet súlyosbítja a humanitárius válság, a nagy népmozgás, a bányászati térségek forgalma és az informális egészségügyi ellátás jelenléte. A BBC beszámolója szerint a vírus már olyan városokban is megjelent, mint Bunia vagy Goma, miközben a Kongóval szomszédos országokat magas kockázatúnak tekintik az utazási és kereskedelmi kapcsolatok miatt.
Rendkívül veszélyes, gyakran halálos fertőzés
Az ebola ritka, de rendkívül súlyos fertőző betegség, amelyet az ebolavírus okoz. A betegség halálozási aránya nagyon magas lehet: az ebola átlagos halálozása körülbelül 50 százalék, de korábbi járványokban 25 és 90 százalék közötti arányokat is mértek. A mostani járványt okozó Bundibugyo-vírus ellen jelenleg nincs jóváhagyott vakcina vagy célzott gyógyszer – írja a WHO.
A vírus főként Afrikában fordul elő, természetes hordozói között denevéreket, majmokat, csimpánzokat, gorillákat és más vadon élő állatokat tartanak számon. A diagnózis vérvizsgálattal, illetve más mintavételi eljárásokkal történik. A fertőzött betegeket kórházban, elkülönítve, intenzív ellátás mellett kezelik, folyadékpótlással, életfunkciók támogatásával és szükség esetén vérátömlesztéssel – írja az Egészségvonal.
Így terjed az ebola-vírus
A vírus nem levegőben terjed, hanem fertőzött vérrel, testnedvekkel, hányással, széklettel vagy fertőzött holttesttel való közvetlen érintkezéssel. A WHO szerint különösen veszélyesek lehetnek azok a temetési szertartások, ahol közvetlenül érintkeznek az elhunyt testével. A fertőzött ember csak a tünetek megjelenése után adja tovább a vírust.
A Semmelweis Egyetem 2014-es, az akkori járvány miatt kiadott tájékoztatója szerint az Ebola-vírus nem terjed nyilvános helyeken, tünetmentes emberekkel való futólagos érintkezéssel. Papírpénz vagy élelmiszer megérintése, illetve uszodai víz sem jelent fertőzési forrást, a vírust pedig szúnyogok sem terjesztik. Az Ebola az influenzával ellentétben nem a levegőben terjed.
Ezek a tünetek jelezhetik a fertőzést
A tünetek 2–21 napos lappangási idő után hirtelen jelentkezhetnek. A fertőzés magas lázzal, fejfájással, izomfájdalommal, gyengeséggel és torokfájással indulhat, később hányás, hasmenés, hasi fájdalom, kiütések, máj- és vesekárosodás, súlyos vérzés és sokszervi elégtelenség is kialakulhat. A CDC szerint a jelenlegi járványban sok beteg súlyos gyengeséget, orrvérzést és véres hányást is tapasztalt.
Karantén, elkülönítés és utazási protokoll
A WHO szerint az igazolt betegeket azonnal el kell különíteni, és addig kell kezelés alatt tartani, amíg két, legalább 48 óra különbséggel végzett teszt negatív nem lesz. A CDC közlése szerint a védekezésben kontaktkutatást, helyi határszűrést, laborvizsgálatokat és fertőzésmegelőzési intézkedéseket alkalmaznak.
Az érintett országokból hazatérőknek láz, erős rosszullét, hasmenés, hányás, komoly fejfájás vagy ok nélküli vérzés esetén azonnal orvoshoz kell fordulniuk, és jelezniük kell korábbi utazásukat.
Kockázatos kontaktus után tünetmentesen is orvosi segítséget kell kérni, különösen fertőzött ember vagy állat testváladékával való érintkezés, illetve óvszer nélküli szexuális kapcsolat esetén. A rendelőt vagy kórházat lehetőleg előre telefonon kell értesíteni, hogy az ellátók fel tudjanak készülni a biztonságos vizsgálatra.
A megelőzésben a fertőtlenítés és a fegyelem döntő
A védekezés alapja a fertőzött testnedvek kerülése, a kézfertőtlenítés, a megfelelő sterilizálás, valamint a szennyezett ruhák magas hőmérsékleten történő mosása. A szappan, a napfény, a hypo, a magas hőmérséklet és a szárítás hatékonyan pusztítja a kórokozót. Kockázatot jelenthetnek a helytelenül fertőtlenített vagy sterilizált, korábban ebolával szennyezett orvosi eszközök is – írja a Webbeteg.
A WHO és a CDC szerint az egészségügyi dolgozók különösen veszélyeztetettek, ha nem tartják be szigorúan a védelmi protokollokat. A járvány megfékezéséhez intenzív betegellátásra, laboratóriumi vizsgálatokra, elkülönítésre, biztonságos temetésekre és folyamatos közösségi tájékoztatásra van szükség.
Elindult egy újabb veszedelmes ebolajárvány
Az ebola okkal korunk egyik legrettegettebb, akár 80-90 százalékos halálozási aránnyal járó fertőzés, melynek – szerencsésre – egyelőre nem ismert olyan változata vagy mutációja, mely képes a levegő útján való terjedésre. Miként a tavaly őszi kitöréskor megírtuk, a fertőzés nem csak az emberek között szedi áldozatait: a gyilkos betegség (noha nem csak Kongóban fordul elő, de felbukkanása ott gyakori) mély eret vág a százmilliós ország gazdasági teljesítményén is, valamint régiós, sőt, nemzetközi szinten is mérhető gazdasági károkkal illetve kieséssel jár.
A régiós, valamint a globális járványok gazdasági kárai óriásiak, s bár mint az Origo arról beszámolt, az ebolától védő vakcina mellett néhány éve komoly áttörést értek el egy kísérleti gyógyszerrel a fertőzés okozta vérzéses láz kezelésében, egyáltalán nem magától értetődő az, hogy nagy fontosságú készítmények tömeggyártásának azonnal megteremtsék a pénzügyi hátterét is.