Két ebolagyanús eset miatt egészségügyi készültség van Olaszországban

Mindkét betegnél az ebolával kapcsolatos magas láz, hányinger, hányás és emésztőrendszeri panaszok léptek fel, ezért a milánói Sacco Kórházba szállították őket, amely kifejezetten a magas kockázatú fertőző betegségek ellátására specializálódott. A nő állapota aggasztóbb: rendkívül magas lázat és enyhe neurológiai tüneteket tapasztaltak nála, míg a férfinél enyhébb, főként gyomor-bélrendszeri panaszok jelentkeztek - írja a dailymail.

A két vélhetően ebolával fertőződött beteg állapota súlyos. A kép illusztráció. Fotó: JOHN WESSELS / AFP

Ebolafertőzés gyanújával kezelik őket

A lombardiai hatóságok hangsúlyozták, hogy egyelőre nincs bizonyíték arra, hogy valóban ebolafertőzésről lenne szó. Guido Bertolaso regionális jóléti miniszter szerint az orvosok más lehetséges betegségeket – például maláriát, sőt súlyosabb esetben agyi maláriát – is vizsgálnak. Az olasz egészségügyi minisztérium közlése szerint az ebola terjedésének kockázata jelenleg továbbra is nagyon alacsony az országban. A fokozott figyelem hátterében az áll, hogy Közép-Afrikában súlyos járványhelyzet alakult ki.

A Kongói Demokratikus Köztársaságban több száz gyanús megbetegedést és jelentős számú halálesetet jelentettek, miközben a szakértők attól tartanak, hogy a fertőzés már a szomszédos országokba is átterjedhetett.

Egyes régiókban emiatt légi közlekedési korlátozásokat is bevezettek. Különösen aggasztó, hogy a mostani járványt nem a legismertebb zaire-i ebola-változat, hanem a Bundibugyo nevű törzs okozza. Ez azért jelent komoly kihívást, mert a már meglévő, életmentő vakcinák elsősorban a zaire-i variáns ellen nyújtanak védelmet, a jelenlegi törzs ellen pedig még nincs széles körben alkalmazható oltás.

Nemzetközi kutatócsoportok, köztük az Oxfordi Egyetem tudósai, dolgoznak egy lehetséges vakcina kifejlesztésén, ám a klinikai vizsgálatok és engedélyezési folyamatok időigényesek.

Még optimista becslések szerint is hónapok telhetnek el, mire kiderül, hogy az új készítmény hatékony-e. Az ebola továbbra is a világ egyik legveszélyesebb vírusos megbetegedése. A tünetek kezdetben influenzaszerűek lehetnek – láz, fejfájás, izomfájdalom, hányás, hasmenés –, súlyos esetben azonban belső vérzéshez, szervelégtelenséghez és halálhoz vezethet. A lappangási idő akár 21 nap is lehet, ami különösen megnehezíti a járványügyi ellenőrzést. Az Európai Bizottság Egészségügyi Biztonsági Bizottsága már rendkívüli egyeztetést tartott az afrikai helyzet miatt. Eközben több ország – köztük az Egyesült Királyság – anyagi támogatással és fokozott megfigyelési programokkal próbálja megelőzni a fertőzés nemzetközi terjedését.