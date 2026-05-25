Újra retteg a világ az ebolától: nincs védelem a ritka variáns ellen

A fertőzéseket főként a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Ugandában azonosították. A Kongói Demokratikus Köztársaságban eddig több mint 900 gyanús esetet és legalább 119 halálesetet regisztráltak. Az áldozatok között három vöröskeresztes önkéntes is van, akik feltehetően fertőzött holttestek kezelése közben kapták el az Ebola-vírust – írja a DailyMail.

Védőruházatot viselő egészségügyi dolgozók fertőtlenítik az ebolás betegek számára kialakított elkülönítő területet a mongbwalu-i Általános Kórházban, Mongbwalu városában, 2026. május 23-án. Az ebola tovább terjed a Kongói Demokratikus Köztársaságban, ahol az első fertőzési eseteket a keleti Dél-Kivu tartományból jelentették, miközben az egészségügyi válaszintézkedések nehezen szerveződnek, és ez káoszhoz vezetett Ituri tartományban, a járvány epicentrumában.

A legsúlyosabban érintett városból, Buniából minden légi járatot felfüggesztettek, de a szakértők szerint fennáll a veszélye annak, hogy az ebola már más közeli országokban is megjelent.

Miért különösen veszélyes most az ebola?

A jelenlegi járványt nem a legismertebb Zaire Ebola-vírus okozza, amely ellen már létezik védőoltás, hanem az úgynevezett Bundibugyo-vírus, amelyre jelenleg nincs vakcina.

Az Oxfordi Egyetem kutatói már dolgoznak egy új oltáson, de az első emberi tesztekre várhatóan még hónapokat kell várni. A szakemberek szerint a Bundibugyo-variáns ritka, de rendkívül veszélyes lehet. A vírus korábbi kitörései során a fertőzöttek több mint fele meghalt.

Hogyan terjed az ebola?

Az ebola emberről emberre fertőzött vérrel vagy testnedvekkel terjedhet. A vírus fertőzött felületekkel való érintkezéssel is átadható.

A betegség kezdeti tünetei influenzaszerűek:

láz,

fejfájás,

izomfájdalom,

hányás,

hasmenés.

Súlyos esetben belső vérzés, szervleállás és halál is bekövetkezhet.

A szakértők szerint az ebola különösen veszélyes azért is, mert a fertőzöttek akár 21 napig is hordozhatják a vírust tünetmentesen.

Vajon hozzánk is eljut az ebola Afrikából?

A Kongói Demokratikus Köztársaság északkeleti részén, Ituri tartományban 2026 májusában erősödött fel az ebolajárvány, amelyet a ritka Bundibugyo-vírus okoz. A WHO május 17-én nemzetközi jelentőségű közegészségügyi vészhelyzetnek minősítette a helyzetet, az ECDC pedig május 21-én jelezte: Európában a kockázat továbbra is nagyon alacsony, de a járványt szorosan követik.