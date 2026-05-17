Megtörtént, amitől a Covid óta rettegtünk – a WHO vészhelyzetet hirdetett a halálos fertőzés miatt

A WHO szerint a fertőzöttek száma és a gyorsan növekvő esetszám arra utal, hogy a járvány a jelenleg ismertnél jóval kiterjedtebb lehet. Az ebolajárvány már két országban is igazoltan jelen van, és több egészségügyi körzetben is új eseteket regisztráltak.
Nemzetközi szintű közegészségügyi vészhelyzetet hirdetett ki vasárnap az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Ugandában megjelent ebolajárvány miatt.

Fotó: JOHN WESSELS / AFP

Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója közölte, hogy nem pandémiás vészhelyzetet hirdetnek, mert annak a feltételei pillanatnyilag nem teljesülnek. Az intézkedés célja, hogy a szomszédos országokban magasabb riadókészültséget vezessenek be, és hogy támogatásra mozgósítsák a nemzetközi közösséget. A világszervezet egyúttal arra kérte az államokat, hogy ne vezessenek be utazási vagy kereskedelmi korlátozásokat, mert ez ellenőrizetlen határátlépésekhez és a vírus további terjedéséhez vezethet.

Az afrikai járványügyi központ több mint 300 fertőzést és 88 halálesetet regisztrált eddig. 

A hatóság szombaton bejelentette, hogy a Kongói Demokratikus Köztársaságban kitört ebolajárványban 13 páciensnél azonosították a ritka, Bundibugyo-variánst, amely ellen a WHO-nak jelenleg nincs jóváhagyott vakcinája. A WHO vasárnapi összesítése alapján a Kongói Demokratikus Köztársaság Ituri tartományában nyolc laboratóriumban megerősített esetet, 246 gyanús fertőzést és 80 feltételezett halálesetet jelentettek. A fővárosban, Kinshasában is azonosítottak egy igazolt esetet, míg Ugandában, Kampalában két, Kongóból behurcolt fertőzést regisztráltak. Ez utóbbiak között a hatóságok szerint nincs közvetlen járványügyi kapcsolat.

A WHO szerint a fertőzöttek magas aránya, a gyorsan növekvő esetszám és a több egészségügyi körzetre, illetve országhatáron túlra is átterjedő fertőzés arra utal, hogy a járvány a jelenleg ismertnél jóval kiterjedtebb lehet. 

A helyzetet tovább súlyosbítja az instabil biztonsági környezet, a humanitárius válság, a jelentős lakossági mozgás és a térség gyenge egészségügyi infrastruktúrája.

Az Orvosok Határok Nélkül (MSF) segélyszervezet nagyszabású beavatkozás előkészítéséről számolt be Ituri tartományban. Trish Newport, a szervezet sürgősségi programjának vezetője rendkívül aggasztónak nevezte a rövid idő alatt regisztrált eset- és halálozásszámot, valamint a fertőzés több egészségügyi zónára és Ugandára való átterjedését.

A WHO kiemelte, hogy a Bundibugyo-vírus ellen jelenleg nincs engedélyezett vakcina vagy célzott kezelés, szemben a gyakoribb Zaire-törzzsel, amely ellen már rendelkezésre áll oltóanyag. Az amerikai NIH egészségügyi intézet adatai szerint ugyanakkor a Bundibugyo-változat halálozási aránya – mintegy 37 százalék – alacsonyabb lehet, mint a Zaire-törzsé, amely kezelés nélkül akár 90 százalékos halálozással is járhat.

Az ebola vérzéses lázat okozó, rendkívül fertőző betegség, amely testnedvekkel és közvetlen fizikai érintkezéssel terjed. 

A 2014-2015-ös nyugat-afrikai ebolajárványban több mint 11 ezren haltak meg. A mostani a Kongói Demokratikus Köztársaság 17. ebolajárványa azóta, hogy a vírust 1976-ban először azonosították az országban. A Bundibugyo-törzs korábban mindössze két ismert járványt okozott: 2007-ben Ugandában, illetve 2012-ben Kongóban.

