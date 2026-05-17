Megtörtént, amitől a Covid óta rettegtünk – a WHO vészhelyzetet hirdetett a halálos fertőzés miatt

Nemzetközi szintű közegészségügyi vészhelyzetet hirdetett ki vasárnap az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Ugandában megjelent ebolajárvány miatt.
Közegészségügyi vészhelyzetet hirdetett a WHO az ebolajárvány miatt
Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója közölte, hogy nem pandémiás vészhelyzetet hirdetnek, mert annak a feltételei pillanatnyilag nem teljesülnek. Az intézkedés célja, hogy a szomszédos országokban magasabb riadókészültséget vezessenek be, és hogy támogatásra mozgósítsák a nemzetközi közösséget. A világszervezet egyúttal arra kérte az államokat, hogy ne vezessenek be utazási vagy kereskedelmi korlátozásokat, mert ez ellenőrizetlen határátlépésekhez és a vírus további terjedéséhez vezethet.
Az afrikai járványügyi központ több mint 300 fertőzést és 88 halálesetet regisztrált eddig.
A hatóság szombaton bejelentette, hogy a Kongói Demokratikus Köztársaságban kitört ebolajárványban 13 páciensnél azonosították a ritka, Bundibugyo-variánst, amely ellen a WHO-nak jelenleg nincs jóváhagyott vakcinája. A WHO vasárnapi összesítése alapján a Kongói Demokratikus Köztársaság Ituri tartományában nyolc laboratóriumban megerősített esetet, 246 gyanús fertőzést és 80 feltételezett halálesetet jelentettek. A fővárosban, Kinshasában is azonosítottak egy igazolt esetet, míg Ugandában, Kampalában két, Kongóból behurcolt fertőzést regisztráltak. Ez utóbbiak között a hatóságok szerint nincs közvetlen járványügyi kapcsolat.
A WHO szerint a fertőzöttek magas aránya, a gyorsan növekvő esetszám és a több egészségügyi körzetre, illetve országhatáron túlra is átterjedő fertőzés arra utal, hogy a járvány a jelenleg ismertnél jóval kiterjedtebb lehet.
A helyzetet tovább súlyosbítja az instabil biztonsági környezet, a humanitárius válság, a jelentős lakossági mozgás és a térség gyenge egészségügyi infrastruktúrája.
Az Orvosok Határok Nélkül (MSF) segélyszervezet nagyszabású beavatkozás előkészítéséről számolt be Ituri tartományban. Trish Newport, a szervezet sürgősségi programjának vezetője rendkívül aggasztónak nevezte a rövid idő alatt regisztrált eset- és halálozásszámot, valamint a fertőzés több egészségügyi zónára és Ugandára való átterjedését.
A WHO kiemelte, hogy a Bundibugyo-vírus ellen jelenleg nincs engedélyezett vakcina vagy célzott kezelés, szemben a gyakoribb Zaire-törzzsel, amely ellen már rendelkezésre áll oltóanyag. Az amerikai NIH egészségügyi intézet adatai szerint ugyanakkor a Bundibugyo-változat halálozási aránya – mintegy 37 százalék – alacsonyabb lehet, mint a Zaire-törzsé, amely kezelés nélkül akár 90 százalékos halálozással is járhat.
Az ebola vérzéses lázat okozó, rendkívül fertőző betegség, amely testnedvekkel és közvetlen fizikai érintkezéssel terjed.
A 2014-2015-ös nyugat-afrikai ebolajárványban több mint 11 ezren haltak meg. A mostani a Kongói Demokratikus Köztársaság 17. ebolajárványa azóta, hogy a vírust 1976-ban először azonosították az országban. A Bundibugyo-törzs korábban mindössze két ismert járványt okozott: 2007-ben Ugandában, illetve 2012-ben Kongóban.
