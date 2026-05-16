Durva eredmény: ez lehet a kalóriamentes választás ára

Az édesítőszerek mára a mindennapi étrend szerves részévé váltak, sokan a cukor kalóriamentes alternatívájaként használják őket, különösen light italokban és különféle „fitnesz” termékekben. Egy új, egereken végzett kutatás azonban arra utal, hogy hatásuk nem feltétlenül korlátozódik az egyénre: bizonyos változások akár generációkon át is továbbadódhatnak – írja a Fitbook.

Az édesítőszerek hosszú távú hatásai túlmutathatnak az egyénen?

A kutatás az édesítőszerek hosszú távú hatásai mögött álló lehetséges biológiai folyamatokat vizsgálta, különösen a bélflóra és az anyagcsere kapcsolatát. A WHO korábban már jelezte, hogy a tartós édesítőszer-fogyasztás összefügghet a 2-es típusú cukorbetegséggel, szív- és érrendszeri betegségekkel és a magasabb halálozási kockázattal, de a bizonyítékok továbbra sem egyértelműek. A kutatók szerint figyelemre méltó, hogy az édesítőszerek fogyasztása világszerte nő, miközben az elhízás és az inzulinrezisztencia aránya nem csökken. Ez vetette fel a kérdést, hogy létezhetnek-e eddig kevéssé ismert, mélyebb biológiai hatások is.

Mit mutattak a kísérletek?

A vizsgálatban 47 egér vett részt, három csoportra osztva: sima víz, steviás víz és szukralózos víz. A kezelés hat hétig tartott, majd az állatokat pároztatták, és két utódgeneráción keresztül követték őket – az utódok már nem kaptak édesítőszert. Az eredmények szerint az édesítőszerek eltérő hatásokat váltottak ki. A szukralóz esetében az első generáció hím utódainál romló glükóztoleranciát figyeltek meg, a második generációban pedig emelkedett éhomi vércukorszintet is. A nőstényeknél a második generációban a stevia-csoport utódainál jelent meg hasonló eltérés.

A kutatók jelentős változásokat találtak a bélmikrobiomban is.

Mindkét édesítőszer módosította a bélbaktériumok összetételét, és csökkent a rövid szénláncú zsírsavak mennyisége, amelyek fontosak az anyagcsere szabályozásában. A szukralóz esetében erősebb eltérések jelentkeztek, több potenciálisan káros baktériummal és a gyulladáshoz kapcsolódó génaktivitás fokozódásával. Egyes hatások a második generációban is kimutathatók voltak. A kutatók ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy az állatoknál nem alakult ki cukorbetegség, csupán korai biológiai eltéréseket figyeltek meg, amelyek nem bizonyítanak ok-okozati összefüggést.