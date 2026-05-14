Remegnek az izmai edzés után? Ekkor jelenthet óriási bajt

Az intenzív fizikai terhelés után sokan tapasztalják, hogy az izmok gyengének, remegőnek vagy „kocsonyásnak” érződnek. Ez az állapot az edzés után gyakori lehet, különösen azoknál, akik most kezdték el a rendszeres testmozgást – írja a Huffpost.

Ezért érzi gyengének és remegősnek az izmait edzés után (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

A szakértők szerint az „remegő izmok” jelenségét az okozza, hogy a szervezet gyorsan elfárad. Ilyenkor az idegrendszer és az izmok közötti kommunikáció átmenetileg kevésbé hatékony, ezért a mozdulatok bizonytalanná válhatnak.

Az edzés során az izmok energiát használnak fel, és amikor ez a tartalék kimerül, a test jelzi, hogy pihenésre van szüksége. A szakértők szerint a „jelly legs”, vagyis a remegő lábak leggyakrabban azoknál fordul elő, akik még nem szoktak hozzá a rendszeres edzéshez.

Már egy rövid, intenzív gyakorlat – például néhány perc guggolás – is elég lehet ahhoz, hogy az izmok elfáradjanak és remegni kezdjenek.

Fontos azonban: ez nem feltétlenül baj, hanem a szervezet természetes reakciója a terhelésre.

Mikor kell félbehagyni az edzést és pihenni?

A remegés általában rövid ideig tart, és pihenéssel gyorsan elmúlik. Ilyenkor a legjobb, amit tehet, ha tart egy kis szünetet, vagy más izomcsoportot dolgoztat meg.

Fontos különbséget tenni az átmeneti fáradtság és a komoly izomsérülés között. Az enyhe remegés normális, de ha napokkal később is erős fájdalmat, duzzanatot vagy szokatlan tüneteket tapasztal, az már figyelmeztető jel lehet.

Nagyon ritka esetben az extrém túlterhelés komoly izomkárosodást is okozhat, ezért ilyen tüneteknél orvosi segítség szükséges.

Az edzés közbeni túlzott terhelés veszélyes is lehet, különösen nagy súlyok emelésekor. Ha az izmok már remegnek, nem érdemes tovább növelni a terhelést, mert sérülésveszélyt okozhat.

A rendszeres edzés hatására azonban a test egyre erősebbé és hatékonyabbá válik. Idővel az izmok és az idegrendszer jobban „összeszoknak”, így a remegő, kocsonyás érzés egyre ritkább lesz.

A legegyszerűbb módszer, hogy a mozgás végre szokássá váljon

A tavasz egy természetes lehetőség arra, hogy a testet és a mindennapi ritmust újra egyensúlyba hozza. A több fény és az élénkülő környezet önmagában is hatással van az idegrendszerre, így a mozgás is könnyebben visszakerülhet a mindennapokba, sokszor szinte észrevétlenül. Sokan ilyenkor érzik, hogy „valamit újra el kellene kezdeni”, de a hirtelen, túl intenzív indulás gyakran inkább visszaeséshez vezet, mint tartós eredményhez.