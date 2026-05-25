Az egészséges táplálkozás részeként egyre többen fordulnak a növényi alapú étrend felé, amelyben fontos szerepet kapnak a hüvelyesek, diófélék, magvak és zöldségek. A szakértők szerint a tudatos étkezés nemcsak a szervezet működését támogathatja, hanem az öregedés lassításában is segíthet.
Ezeket az ételeket érdemes enni 40 felett, ha hosszabb életet szeretne
A HuffPost öregedéskutatókat, orvosokat és táplálkozási szakértőket kérdezett meg arról, milyen étrend segíthet abban, hogy valaki egészségesebben öregedjen. A szakértők szerint a negyvenes évek különösen fontosak, mert az ekkor kialakított étkezési szokások hosszú távon is befolyásolhatják az egészséget.
Szakértők szerint fontos az egészséges táplálkozás
Dr. Amit Shah, a Mayo Klinika geriátere szerint a nyugati étrend lecserélése egészségesebb táplálkozásra jelentősen növelheti a várható élettartamot. A szakértő szerint a legjobb irány a több növényi eredetű étel, hüvelyes, dióféle és teljes kiőrlésű gabona, miközben a vörös húsok és a feldolgozott húskészítmények mennyiségét érdemes visszafogni.
A növényi ételek és a hüvelyesek sokat számítanak
A szakértők szerint az egészséges öregedés egyik alapja a túlnyomórészt növényi alapú, kevésbé feldolgozott étrend. A bab, a lencse, a borsó, a zöldségek, a gyümölcsök és a teljes kiőrlésű gabonák rendszeres fogyasztása kedvező hatással lehet a szervezetre.
A diófélék, magvak és a fehérje is kulcsfontosságú
Dr. Dariush Mozaffarian kardiológus szerint a diófélék és magvak egészséges zsírokat, rostokat és hasznos tápanyagokat tartalmaznak. Dr. Lucinda Harris szerint a megfelelő fehérjebevitel is fontos, mert segíthet az izomtömeg megőrzésében. Ez idősebb korban az inzulinrezisztencia, az elhízás és a zsírmáj megelőzése miatt is lényeges.
A teljes értékű ételek jobbak, mint a turmixok
Dr. David Agus onkológus szerint a szervezet valódi ételek feldolgozására alkalmas, ezért jobb megenni a gyümölcsöt, mint meginni a levét. A szakértők szerint a feldolgozott élelmiszerek, shake-ek és cukros italok helyett teljes értékű ételeket érdemes választani.
A mediterrán étrend lehet az egyik legjobb irány
A megkérdezett szakértők többek között a mediterrán étrendet ajánlják, amely sok zöldséget, gyümölcsöt, halat, olívaolajat és kevés feldolgozott ételt tartalmaz. A hosszabb, egészségesebb élethez az étrend mellett a rendszeres mozgás, a kiegyensúlyozott testsúly és a kevés alkohol is fontos.
