Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Figyelem!

Váratlan dolog derült ki a hasnyálmirigyrákról – ez mindent megváltoztat

Ezt látni kell!

Igazi szörnyeteget fogott ki a magyar horgász – fotókon a felfoghatatlan méretű lény

Link másolása
Vágólapra másolva!
Szakértők szerint már a negyvenes években kialakított szokások is hosszú távon hatnak az egészségre. Az egészséges táplálkozás fontos szerepet játszhat a szervezet megfelelő működésében és az időskori állapotban. A kutatások egyre gyakrabban emelik ki a növényi alapú étrend előnyeit.
Link másolása
Vágólapra másolva!
egészséges táplálkozásegészségszervezetételétrend

Az egészséges táplálkozás részeként egyre többen fordulnak a növényi alapú étrend felé, amelyben fontos szerepet kapnak a hüvelyesek, diófélék, magvak és zöldségek. A szakértők szerint a tudatos étkezés nemcsak a szervezet működését támogathatja, hanem az öregedés lassításában is segíthet.

A diófélék nemcsak ropogós nassolnivalók, hanem komoly szerepük lehet az egészséges étrend során is (A kép illusztráció), Different kinds of nuts in wooden bowl. Healthy food.
A diófélék nemcsak ropogós nassolnivalók, hanem komoly szerepük lehet az egészséges étrend során is (A kép illusztráció)
Fotó: 123RF

Ezeket az ételeket érdemes enni 40 felett, ha hosszabb életet szeretne

A HuffPost öregedéskutatókat, orvosokat és táplálkozási szakértőket kérdezett meg arról, milyen étrend segíthet abban, hogy valaki egészségesebben öregedjen. A szakértők szerint a negyvenes évek különösen fontosak, mert az ekkor kialakított étkezési szokások hosszú távon is befolyásolhatják az egészséget.

Szakértők szerint fontos az egészséges táplálkozás

Dr. Amit Shah, a Mayo Klinika geriátere szerint a nyugati étrend lecserélése egészségesebb táplálkozásra jelentősen növelheti a várható élettartamot. A szakértő szerint a legjobb irány a több növényi eredetű étel, hüvelyes, dióféle és teljes kiőrlésű gabona, miközben a vörös húsok és a feldolgozott húskészítmények mennyiségét érdemes visszafogni.

A növényi ételek és a hüvelyesek sokat számítanak

A szakértők szerint az egészséges öregedés egyik alapja a túlnyomórészt növényi alapú, kevésbé feldolgozott étrend. A bab, a lencse, a borsó, a zöldségek, a gyümölcsök és a teljes kiőrlésű gabonák rendszeres fogyasztása kedvező hatással lehet a szervezetre.

A diófélék, magvak és a fehérje is kulcsfontosságú

Dr. Dariush Mozaffarian kardiológus szerint a diófélék és magvak egészséges zsírokat, rostokat és hasznos tápanyagokat tartalmaznak. Dr. Lucinda Harris szerint a megfelelő fehérjebevitel is fontos, mert segíthet az izomtömeg megőrzésében. Ez idősebb korban az inzulinrezisztencia, az elhízás és a zsírmáj megelőzése miatt is lényeges.

A teljes értékű ételek jobbak, mint a turmixok

Dr. David Agus onkológus szerint a szervezet valódi ételek feldolgozására alkalmas, ezért jobb megenni a gyümölcsöt, mint meginni a levét. A szakértők szerint a feldolgozott élelmiszerek, shake-ek és cukros italok helyett teljes értékű ételeket érdemes választani.

A mediterrán étrend lehet az egyik legjobb irány

A megkérdezett szakértők többek között a mediterrán étrendet ajánlják, amely sok zöldséget, gyümölcsöt, halat, olívaolajat és kevés feldolgozott ételt tartalmaz. A hosszabb, egészségesebb élethez az étrend mellett a rendszeres mozgás, a kiegyensúlyozott testsúly és a kevés alkohol is fontos.

Szakértők egy része a mediterrán étrendet ajánlja (illusztráció)
Szakértők egy része a mediterrán étrendet ajánlja (illusztráció) Fotó: Pixabay/Pexels

Korábban is szenteltünk már figyelmet olvasóink egészsége érdekében. Egy korábbi cikkünkben azt a kérdést boncolgattuk, hogy: sokan még mindig összemossák a diétát a gyors fogyókúrával, pedig a kettő mögött teljesen eltérő szemlélet áll. Az egészséges táplálkozás nem rövid távú megszorítás, hanem a szervezet működéséhez igazított, tudatos rendszer, amely figyelembe veszi az energiaigényt és az egyéni különbségeket is.

Hat étel, amit sokan egészségtelennek hisznek, pedig nem azok

Nem minden egészségtelennek tartott étel olyan rossz választás, mint elsőre tűnik, mert több népszerű alapanyag is tartalmaz értékes tápanyagokat. Az egészséges étel fogalma ezért sokszor árnyaltabb, mint hinnénk: nemcsak a klasszikusan diétásnak tartott fogások lehetnek hasznosak, hanem néhány vitatott élelmiszer is.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!