Az egészséges táplálkozás részeként egyre többen fordulnak a növényi alapú étrend felé, amelyben fontos szerepet kapnak a hüvelyesek, diófélék, magvak és zöldségek. A szakértők szerint a tudatos étkezés nemcsak a szervezet működését támogathatja, hanem az öregedés lassításában is segíthet.

A diófélék nemcsak ropogós nassolnivalók, hanem komoly szerepük lehet az egészséges étrend során is (A kép illusztráció)

Fotó: 123RF

Ezeket az ételeket érdemes enni 40 felett, ha hosszabb életet szeretne

A HuffPost öregedéskutatókat, orvosokat és táplálkozási szakértőket kérdezett meg arról, milyen étrend segíthet abban, hogy valaki egészségesebben öregedjen. A szakértők szerint a negyvenes évek különösen fontosak, mert az ekkor kialakított étkezési szokások hosszú távon is befolyásolhatják az egészséget.

Szakértők szerint fontos az egészséges táplálkozás

Dr. Amit Shah, a Mayo Klinika geriátere szerint a nyugati étrend lecserélése egészségesebb táplálkozásra jelentősen növelheti a várható élettartamot. A szakértő szerint a legjobb irány a több növényi eredetű étel, hüvelyes, dióféle és teljes kiőrlésű gabona, miközben a vörös húsok és a feldolgozott húskészítmények mennyiségét érdemes visszafogni.

A növényi ételek és a hüvelyesek sokat számítanak

A szakértők szerint az egészséges öregedés egyik alapja a túlnyomórészt növényi alapú, kevésbé feldolgozott étrend. A bab, a lencse, a borsó, a zöldségek, a gyümölcsök és a teljes kiőrlésű gabonák rendszeres fogyasztása kedvező hatással lehet a szervezetre.

A diófélék, magvak és a fehérje is kulcsfontosságú

Dr. Dariush Mozaffarian kardiológus szerint a diófélék és magvak egészséges zsírokat, rostokat és hasznos tápanyagokat tartalmaznak. Dr. Lucinda Harris szerint a megfelelő fehérjebevitel is fontos, mert segíthet az izomtömeg megőrzésében. Ez idősebb korban az inzulinrezisztencia, az elhízás és a zsírmáj megelőzése miatt is lényeges.

A teljes értékű ételek jobbak, mint a turmixok

Dr. David Agus onkológus szerint a szervezet valódi ételek feldolgozására alkalmas, ezért jobb megenni a gyümölcsöt, mint meginni a levét. A szakértők szerint a feldolgozott élelmiszerek, shake-ek és cukros italok helyett teljes értékű ételeket érdemes választani.