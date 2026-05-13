Eldőlt a kérdés? Ez számít egészséges zsírnak a szakértők szerint

Az egészséges zsír kérdése sok háztartásban okoz bizonytalanságot: vajon a vaj és a marhafaggyú tényleg belefér az egészséges étrendbe, vagy inkább a növényi olajok felé érdemes elmozdulni? A válasz nem fekete-fehér, hiszen a szakértők és a gasztronómia világa sem mindig ért egyet. Egy biztos: a zsiradékok minősége és mennyisége ma már kulcskérdés az egészséges táplálkozásban – írja a Fox News.

Egészséges zsír a konyhában: melyik a legegészségesebb zsír főzéshez?

A főzéshez használt zsírok nemcsak az ételek ízét határozzák meg, hanem azt is, mennyire laktatóak és milyen tápanyagokat viszünk be velük. A vaj és a marhafaggyú régóta részei a hagyományos konyhának: karakteres ízt adnak, és sokak szerint ezekkel az ételek „teltebbek”, élvezetesebbek lesznek. Ugyanakkor magas kalóriatartalmuk miatt sokan óvatosabban bánnak velük.

Ezzel szemben az olívaolajat gyakran az egyik legjobb választásként emlegetik az egészséges zsír kategóriában, mivel esszenciális zsírsavakat tartalmaz, és sok étrend alapja. A növényi olajok általában a szívbarát táplálkozási irányok közé tartoznak, míg az állati eredetű zsírok esetében sokszor felmerül a túlzott bevitel kockázata.

Ugyanakkor a gyakorlatban a kép árnyaltabb. Egyes szakértők és séfek szerint a minőségi, hagyományos zsiradékok használata akár előnyös is lehet, mert erőteljesebb ízt adnak, így kevesebb is elég belőlük a főzés során. Ez pedig összességében nem feltétlenül jelent magasabb zsírfogyasztást.

Az olajok világán belül is vannak viták: míg az olívaolaj általánosan elfogadott, egyes ipari magolajokkal kapcsolatban felmerül, hogy nem mindig a legjobb minőségűek. A túlzottan hevített vagy többször felhasznált sütőolajok pedig az ételek ízét és minőségét is ronthatják.

A legtöbb szakmai álláspont azonban egy dologban egyetért: a feldolgozott élelmiszerek visszaszorítása és az otthoni, friss alapanyagok használata kulcsfontosságú.