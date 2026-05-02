Sokan követnek különböző életmódbeli szabályokat az egészség megőrzése érdekében, azonban ezek közül nem mindegyik mögött áll valódi tudományos bizonyíték. Több, ma már alapvetőnek tartott tanács inkább marketingfogásként indult, mégis széles körben elterjedt, és sokan ma is ezek alapján próbálják javítani az egészségüket – írja a Focus.de.

10 000 lépés, 2 liter víz, reggeli: mi igaz ezekből az egészséget érintő szabályokból?

1. Honnan jön a 10 000 lépéses egészségszabály?

A napi 10 000 lépés régóta az egészséges életmód egyik alappillérének számít, pedig eredete meglepően prózai. Az 1960-as években, a tokiói olimpia idején jelent meg egy japán lépésszámláló, amelynek neve szó szerint „10 000 lépést” jelentett, és elsősorban marketingcélokat szolgált. A jól hangzó szám azonban annyira elterjedt, hogy idővel még egészségügyi ajánlásokban is megjelent.

A kutatások ugyanakkor azt mutatják, hogy az egészség szempontjából már jóval kevesebb mozgás is jelentős előnyökkel jár. Napi 7000 lépés például már számottevően csökkentheti a halálozási kockázatot, de akár 2000 lépésenként is kimutatható javulás figyelhető meg.

Egyes vizsgálatok szerint már 3800 lépés is csökkenti a demencia kockázatát, míg a közel 10 000 lépés ezt akár a felére is mérsékelheti. Az egészség megőrzésében tehát nem egy konkrét szám a döntő, hanem a rendszeres, akár kisebb mennyiségű mozgás is sokat számít.

2. Valóban 2 liter víz kell az egészséghez?

A napi 2 liter folyadékbevitel szintén az egyik legismertebb egészségtanács, de a tudomány jelenlegi állása szerint ez sem tekinthető általános szabálynak. Egy nagyszabású nemzetközi kutatás kimutatta, hogy nincs egységesen mindenkire érvényes mennyiség, hiszen az egészség szempontjából ideális folyadékbevitel számos tényezőtől függ. Ilyen például az életkor, a testsúly, a fizikai aktivitás vagy akár az időjárás. Ráadásul a napi folyadékszükséglet jelentős részét az elfogyasztott ételek is fedezik, így nem szükséges minden folyadékot ital formájában bevinni.

Szakértők szerint sok ember számára már 1,5 liter folyadék is elegendő lehet az egészség fenntartásához, míg aktívabb életmód vagy melegebb idő esetén ennél többre lehet szükség.