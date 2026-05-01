Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Figyelem!

egyenruha

Korlátozzák az egyenruhák számát a brit iskolákban

10 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Jó hírt kaptak a családok: jelentősen csökkenhetnek az iskolakezdés költségei Angliában egy frissen elfogadott törvény miatt. Az új szabályozás célja egyértelmű – kevesebb pénzt kelljen elkölteni az iskolai egyenruhákra.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az egyenruha előírására vonatkozó változtatást a brit oktatási minisztérium jelentette be, amely a Children’s Wellbeing and Schools Act nevű törvénycsomag részeként vezeti be az új előírásokat, számolt be a Sun.

egyenruha
Szeptembertől maximum három iskolai egyenruha lesz kötelező – Fotó: OLI SCARFF / AFP

Maximum három kötelező egyenruha lesz az előírás

Szeptembertől az angliai iskolák már nem kérhetnek korlátlan számú drága, logózott ruhadarabot. 

Az új szabály szerint:

  • legfeljebb három kötelező márkázott egyenruhaelem írható elő
  • középiskolákban a nyakkendő kivétel lehet, így ott akár négy darab is belefér

Ez hatalmas könnyebbséget jelenthet a családoknak, hiszen ezek a speciális darabok gyakran jóval drágábbak, mint az egyszerű ruhák.

A minisztérium hangsúlyozta: az egyenruha ára nem állhat a megfelelő iskola kiválasztásának útjába. A törvény célja, hogy visszaszorítsa az elszálló költségeket, amelyek sok család számára komoly terhet jelentenek.

Ingyenes reggeli és több támogatás

A változások nem állnak meg itt:

  • országszerte több mint 2000 ingyenes reggeliző klub indul
  • félmillióval több gyerek jogosult ingyenes iskolai étkezésre

Ez újabb jelentős segítség a mindennapi kiadások csökkentésében.

„Pénzt adunk vissza a szülőknek”

A brit oktatási miniszter, Bridget Phillipson szerint a reform mérföldkő: „Ez a törvény rendbe teszi az iskolák alapjait, pénzt ad vissza a szülőknek, és védelmet nyújt a legkiszolgáltatottabb gyerekeknek.”

A Parentkind vezetője szerint a helyzet sürgető: milliók küzdenek az egyre növekvő iskolai költségekkel, miközben ezek olyan kiadások, amelyeket nem lehet elkerülni.

A szakértők szerint az új szabályozás végre valódi könnyebbséget hozhat – nemcsak a legszegényebbeknek, hanem a középosztálynak is.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!