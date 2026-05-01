Korlátozzák az egyenruhák számát a brit iskolákban

Az egyenruha előírására vonatkozó változtatást a brit oktatási minisztérium jelentette be, amely a Children’s Wellbeing and Schools Act nevű törvénycsomag részeként vezeti be az új előírásokat, számolt be a Sun.

Szeptembertől maximum három iskolai egyenruha lesz kötelező – Fotó: OLI SCARFF / AFP

Maximum három kötelező egyenruha lesz az előírás

Szeptembertől az angliai iskolák már nem kérhetnek korlátlan számú drága, logózott ruhadarabot.

Az új szabály szerint:

legfeljebb három kötelező márkázott egyenruhaelem írható elő

középiskolákban a nyakkendő kivétel lehet, így ott akár négy darab is belefér

Ez hatalmas könnyebbséget jelenthet a családoknak, hiszen ezek a speciális darabok gyakran jóval drágábbak, mint az egyszerű ruhák.

A minisztérium hangsúlyozta: az egyenruha ára nem állhat a megfelelő iskola kiválasztásának útjába. A törvény célja, hogy visszaszorítsa az elszálló költségeket, amelyek sok család számára komoly terhet jelentenek.

Ingyenes reggeli és több támogatás

A változások nem állnak meg itt:

országszerte több mint 2000 ingyenes reggeliző klub indul

félmillióval több gyerek jogosult ingyenes iskolai étkezésre

Ez újabb jelentős segítség a mindennapi kiadások csökkentésében.

„Pénzt adunk vissza a szülőknek”

A brit oktatási miniszter, Bridget Phillipson szerint a reform mérföldkő: „Ez a törvény rendbe teszi az iskolák alapjait, pénzt ad vissza a szülőknek, és védelmet nyújt a legkiszolgáltatottabb gyerekeknek.”

A Parentkind vezetője szerint a helyzet sürgető: milliók küzdenek az egyre növekvő iskolai költségekkel, miközben ezek olyan kiadások, amelyeket nem lehet elkerülni.

A szakértők szerint az új szabályozás végre valódi könnyebbséget hozhat – nemcsak a legszegényebbeknek, hanem a középosztálynak is.

