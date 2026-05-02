Kitört a pánik Európában – az Egyesült Államok beváltotta a fenyegetést

A NATO együttműködik az Egyesült Államokkal, hogy megértse a németországi haderőkivonással kapcsolatos döntésének részleteit – közölte Allison Hart, a NATO szóvivője szombaton, miután Washington bejelentette: ötezer katonát kivonnak Németországból.

A képen: Allison Hart, a NATO szóvivője, és Mark Rutte NATO-főtitkár

A NATO-szóvivő közölte, a csapatkiigazítás hangsúlyozza annak szükségességét, hogy Európa továbbra is többet fektessen be a védelembe, és nagyobb felelősséget vállaljon a közös biztonságért.

Emlékeztetett, a biztonság szavatolása terén a szövetségesek már előrelépést értek el, mióta a tavalyi hágai NATO-csúcstalálkozón megállapodtak abban, hogy GDP-jük 5 százalékát a védelem erősítésébe fektetik.

„Továbbra is bízunk abban, hogy képesek vagyunk az elrettentés és a védelem biztosítására, miközben ez a folyamat egy erősebb Európa és egy erősebb NATO felé folytatódik” – tette hozzá a NATO-szóvivő.

