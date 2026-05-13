Különleges égi jelenség lesz látható az esti égbolton: L betűt formáz a Hold és a Jupiter

Négyes együttállás látható május 20-án az esti égen: L-betűt formáz a Jupiter, a holdsarló és az Ikrek csillagkép két csillaga. A binokulárral észlelők két további együttállást is megfigyelhetnek két csillaghalmazzal, május 20-án és 21-én.
Látványos esti együttállás látható május 20-án, szerdán ahogy a holdsarló továbbhalad égi útján – közölte a Svábhegyi Csillagvizsgáló szerdán az MTI-vel.

Látványos együttállás rajzolódik ki az esti égbolton: a Hold, a Jupiter és az Ikrek csillagkép csillagai egy L alakú formációt alkotnak – Fotó: Unsplash
Elképesztő együttállás jön: a Jupiter és a Hold is főszerepben lesz

Közleményük szerint a május 18-i és 19-i együttállásokat követően a Hold most a Jupiter bolygóval és az Ikrek csillagkép két csillagával, a Pollux-szal és a Castorral formáz egy nagy égi L betűt. A jelenség szabad szemmel is látványos lesz, a nagyobb magassága miatt könnyebben megfigyelhető, az együttálló égitestek alatt ragyogó Esthajnalcsillag pedig csak tovább emeli a jelenség fényét – írják.

A Jupiter, a 22 százalékos dagadó holdsarló és az Ikrek csillagkép két fényes csillaga, a Pollux és a Castor egy dőlt L betű alakzatot rajzol ki. A már sötétedő égen, 21 óra 45 perc körül érdemes a nyugati égbolt felé fordulni: a Hold 23 fokkal található majd meg a látóhatár felett. Alatta a Jupiter bolygó ragyog fényes csillagként, 3,5 fokkal lejjebb.

A Holdtól jobbra könnyen megtalálható a Pollux és a Castor is, az Ikrek csillagkép két legfényesebb csillaga az L betű száraként. A Hold megvilágítatlan, sötét oldalán még könnyen észrevehetjük a hamuszürke fényt, a Föld által megvilágított, sötét félteke halvány derengését.

 A négyes együttállástól jobbra lefelé, 11 fokon ragyog majd a Vénusz, az egész égbolt legfényesebb csillagszerű égiteste. Az együttállás megfigyeléséhez kitakarásmentes nyugati látóhatár szükséges, de e négy égitest már kedvező, könnyen megfigyelhető magasságban jár. Május 20-án egy halványabb de csillagászati szempontból érdekes együttállást is megfigyelhető, a Vénusz bolygó az Ikrek csillagkép M35 nevű nyílthalmaza mellett jár. 21 óra 55 perckor a fényesen vakító Vénusz 10 fokos magasságban látszik, tőle balra lefelé pedig az M35 csillaghalmaz halványan derengő, finom csillagokkal telehintett foltja figyelhető meg egy nagyobb binokulár vagy távcső segítségével. 

A halmaztól fél fokra járó Vénusz szép asztrofotós téma

– emelik ki a közleményben.

Másnap, május 21-én, csütörtökön este a Hold a Rák csillagkép nyílthalmaza, a Méhkas-halmaz (Praesepe, M44) közelében halad el. 22 óra 10 perckor a 32 százalékos holdsarlótól 2 fokkal jobbra lefelé látszik. A Méhkas csillaghalmaz fényesebb csillagai egy binokulárban is megpillanthatók lesznek. A dagadó holdsarló íjként mutat a csillaghalmazra. A Csillagvizsgálóban mindkét este távcsöves bemutatóval és szakmai vezetéssel várják az érdeklődőket. 

A programokról további információ a https://svabhegyicsillagvizsgalo.hu/programok-a-csillagvizsgaloban oldalon érhető el.

Egészen különös, kaotikus bolygókeletkezési régiót figyelt meg a NASA Hubble Space Telescope. A kutatók szerint a NASA által most felfedezett objektum teljesen átírhatja, amit eddig a bolygók kialakulásáról gondoltunk.

Sok embert megdöbbenthet az a tény, hogy az asztronauták még sose hagyták el a Föld légkörét. Ha pedánsak akarunk lenni, akár azt is állíthatjuk, hogy soha nem jártunk az űrben.

 

 

 

 

