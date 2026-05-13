Különleges égi jelenség lesz látható az esti égbolton: L betűt formáz a Hold és a Jupiter

Látványos esti együttállás látható május 20-án, szerdán ahogy a holdsarló továbbhalad égi útján – közölte a Svábhegyi Csillagvizsgáló szerdán az MTI-vel.
Elképesztő együttállás jön: a Jupiter és a Hold is főszerepben lesz
Közleményük szerint a május 18-i és 19-i együttállásokat követően a Hold most a Jupiter bolygóval és az Ikrek csillagkép két csillagával, a Pollux-szal és a Castorral formáz egy nagy égi L betűt. A jelenség szabad szemmel is látványos lesz, a nagyobb magassága miatt könnyebben megfigyelhető, az együttálló égitestek alatt ragyogó Esthajnalcsillag pedig csak tovább emeli a jelenség fényét – írják.
A Jupiter, a 22 százalékos dagadó holdsarló és az Ikrek csillagkép két fényes csillaga, a Pollux és a Castor egy dőlt L betű alakzatot rajzol ki. A már sötétedő égen, 21 óra 45 perc körül érdemes a nyugati égbolt felé fordulni: a Hold 23 fokkal található majd meg a látóhatár felett. Alatta a Jupiter bolygó ragyog fényes csillagként, 3,5 fokkal lejjebb.
A Holdtól jobbra könnyen megtalálható a Pollux és a Castor is, az Ikrek csillagkép két legfényesebb csillaga az L betű száraként. A Hold megvilágítatlan, sötét oldalán még könnyen észrevehetjük a hamuszürke fényt, a Föld által megvilágított, sötét félteke halvány derengését.
A négyes együttállástól jobbra lefelé, 11 fokon ragyog majd a Vénusz, az egész égbolt legfényesebb csillagszerű égiteste. Az együttállás megfigyeléséhez kitakarásmentes nyugati látóhatár szükséges, de e négy égitest már kedvező, könnyen megfigyelhető magasságban jár. Május 20-án egy halványabb de csillagászati szempontból érdekes együttállást is megfigyelhető, a Vénusz bolygó az Ikrek csillagkép M35 nevű nyílthalmaza mellett jár. 21 óra 55 perckor a fényesen vakító Vénusz 10 fokos magasságban látszik, tőle balra lefelé pedig az M35 csillaghalmaz halványan derengő, finom csillagokkal telehintett foltja figyelhető meg egy nagyobb binokulár vagy távcső segítségével.
A halmaztól fél fokra járó Vénusz szép asztrofotós téma
– emelik ki a közleményben.
Másnap, május 21-én, csütörtökön este a Hold a Rák csillagkép nyílthalmaza, a Méhkas-halmaz (Praesepe, M44) közelében halad el. 22 óra 10 perckor a 32 százalékos holdsarlótól 2 fokkal jobbra lefelé látszik. A Méhkas csillaghalmaz fényesebb csillagai egy binokulárban is megpillanthatók lesznek. A dagadó holdsarló íjként mutat a csillaghalmazra. A Csillagvizsgálóban mindkét este távcsöves bemutatóval és szakmai vezetéssel várják az érdeklődőket.
