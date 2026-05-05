Eileen Gu mindenkit sokkolt a Met-gálán – ilyen ruhát még nem látott senki

A Eileen Gu megjelenése idén minden várakozást felülmúlt a Met-gálán. Eileen Gu már az első pillanatban magára vonta a figyelmet, hiszen a különleges ruhát nem kevesebb mint 15 ezer apró üvegbuborék alkotta – írja a PageSix.

Eileen Gu a 2026-os Met-gálán egy különleges, 15 ezer üvegbuborékkal borított, futurisztikus ruhában a vörös szőnyegen Fotó: DIMITRIOS KAMBOURIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Eileen Gu – brutális technológia, világsiker és megosztó döntések a háttérben

A holland tervező, Iris van Herpen által készített futurisztikus darab nemcsak látványos volt, hanem technológiai szempontból is elképesztő. A ruha elkészítése összesen 2550 órát vett igénybe, és olyan innovatív megoldásokat tartalmazott, amelyek szó szerint életre keltették az anyagot.

Gu elárulta, hogy a ruha célja az volt, hogy összemossa a valóságot és a művészetet. A design egyszerre játszik a szürrealizmussal, a mozgással és a természet inspirálta formákkal — mindezt egy futurisztikus, mégis játékos megközelítésben.

A fiatal sportoló nemcsak a divatvilágban, hanem a sportban is történelmet írt. Mindössze 22 évesen már az egyik legsikeresebb freestyle síelőnek számít, aki több olimpián is nyert aranyat.

A reflektorfény azonban nemcsak sikereket hozott számára. Az elmúlt időszakban komoly kritikákat kapott amiatt, hogy Kínát képviseli az olimpián, miközben az Egyesült Államokban nőtt fel. Nemrég arról is beszélt, hogy egyetemi évei alatt támadás érte, és halálos fenyegetéseket is kapott.

Mindezek ellenére Gu karrierje töretlen. Modellként olyan világhírű márkákkal dolgozott együtt, mint a Louis Vuitton vagy a Victoria’s Secret, és számos magazin címlapján szerepelt.

A 2026-os Met-gála idén is hozta a formáját — de most minden eddiginél merészebb volt.

A divatvilág legnagyobb eseményének tartott Met Gála idén is hatalmas figyelmet kapott.