Itt a szigorítás: betiltják az éjszakai alkoholárusítást

Horvátországban, Zágrábban 2026. május 15-én, pénteken számoltak be arról, hogy a horvát parlament módosította a kereskedelmi törvényt. Az új szabályok alapján az éjszakai alkoholárusítás helyben korlátozható lesz az üzletekben, trafikokban és italboltokban, a vendéglátóhelyekre azonban nem vonatkozik a tilalom – közölte az MTI.
A turisták rendbontásai miatt lépnének
A Jutarnji List szerint Splitben azt javasolják, hogy
egyes városrészekben este 8 és reggel 6 óra között tiltsák meg az alkohol árusítását az üzletekben.
A pontos területeket a városi szolgálatok a rendőrséggel együtt jelölnék ki.
Éjszakai alkoholárusítás korlátozása – Nem mindenhol vezetik be azonnal
Zadar, Makarska és Split már jelezte, hogy élne a lehetőséggel, míg más települések, például Zágráb, később döntenek.
A horvát kormány a közrend, a nyugalom, a közegészség és a fenntartható turizmus védelmével indokolta a módosítást.
