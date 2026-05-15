alkoholtilalom

Itt a szigorítás: betiltják az éjszakai alkoholárusítást

Új szabályozási lehetőséget kaptak a horvát önkormányzatok a turisták okozta éjszakai rendbontások visszaszorítására. Az éjszakai alkoholárusítás korlátozásával több város is élhet, köztük Split, Zadar és Makarska.
alkoholtilalom

Horvátországban, Zágrábban 2026. május 15-én, pénteken számoltak be arról, hogy a horvát parlament módosította a kereskedelmi törvényt. Az új szabályok alapján az éjszakai alkoholárusítás helyben korlátozható lesz az üzletekben, trafikokban és italboltokban, a vendéglátóhelyekre azonban nem vonatkozik a tilalom – közölte az MTI.

Éjszakai alkoholárusítás korlátozása jöhet Horvátországban
Fotó: Umur Batur Kocak / Unsplash

A turisták rendbontásai miatt lépnének

A Jutarnji List szerint Splitben azt javasolják, hogy 

egyes városrészekben este 8 és reggel 6 óra között tiltsák meg az alkohol árusítását az üzletekben.

 A pontos területeket a városi szolgálatok a rendőrséggel együtt jelölnék ki.

Éjszakai alkoholárusítás korlátozása – Nem mindenhol vezetik be azonnal

Zadar, Makarska és Split már jelezte, hogy élne a lehetőséggel, míg más települések, például Zágráb, később döntenek. 

A horvát kormány a közrend, a nyugalom, a közegészség és a fenntartható turizmus védelmével indokolta a módosítást.

Ez is érdekelheti:

Idén nyáron tilos lesz a napozóágyak használata a magyarok egyik kedvenc nyaralóhelyén

Görögországban a jövőben szeretnék pontosabban meghatározni a turisztikai fejlesztések megvalósulását, valamint az erőforrásokat kevésbé ismert területekre irányítanák át. Ennek hátterében az áll, hogy az ország továbbra is rekordszámú látogatót fogad, eközben például számos népszerű sziget a nyári csúcsidőszakban nehezen birkózik meg a tömeggel. Bár a turizmus kulcsszerepet játszik Görögország gazdaságában, a döntéshozók szerint egyensúlyt kell találni a hosszú távú károk elkerülése érdekében.

Új korszak jön: betiltják a közösségi médiát a 15 év alattiaknál

Törökország új törvényt fogadott el, amely szigorúbban szabályozza a fiatalok online jelenlétét. A közösségi média használatát a jogszabály szerint megtiltják a 15 év alattiaknak, a platformokat pedig kötelezik az életkor-ellenőrzés megerősítésére.

 

 

