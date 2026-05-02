Az éjszakai evés a stresszel együtt komoly csapást mér a bélrendszerre

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Sokan azt hiszik, egy kis késő esti nassolás ártalmatlan bűn – de egy friss kutatás szerint komoly következményei lehetnek, főleg ha stresszes az életünk. A tudósok most arra figyelmeztetnek: a stressz és az éjszakai evés kettős csapást mér a bélrendszerre.
Egy több mint 11 ezer ember adatait vizsgáló kutatás megdöbbentő összefüggést talált: akik sok stressznek vannak kitéve és az éjszakai evést preferelják, azaz a napi kalóriáik jelentős részét este 9 után viszik be, azoknál 1,7-szer nagyobb eséllyel jelentkezik hasmenés vagy székrekedés, hívta fel a figyelmet a sciencedaily.com. 

Az éjszakai evés tönkreteheti a bélflórákat, hosszabb távon komoly egészségi problémákat okozhat – Fotó: pexels.com

A szakértők szerint ez nem véletlen. A kutatás vezetője, Harika Dadigiri szerint a legtöbben alábecsülik az időzítés szerepét.

Nem csak az számít, mit eszünk, hanem az is, mikor – és stressz alatt ez különösen fontos

 – hangsúlyozta.

A bélflóra is megsínyli éjszakai evést

A vizsgálatok szerint a probléma nem áll meg az emésztési panaszoknál. Egy másik, több mint 4000 fős adatbázis elemzése kimutatta, hogy azoknál, akik stresszesek és későn esznek jelentősen csökken a bélbaktériumok sokfélesége.

Ez azért veszélyes, mert a bélflóra kulcsszerepet játszik:

  • az immunrendszer működésében
  • az emésztésben
  • sőt még a hangulat szabályozásában is

A kutatók szerint a háttérben az úgynevezett bél-agy tengely állhat – az a komplex rendszer, amely összeköti az idegrendszert, a hormonokat és a bélmikrobákat. Ha ez felborul, annak az egész szervezet megissza a levét.

Apró szokások, nagy különbség

Bár a kutatás nem bizonyít közvetlen ok-okozati kapcsolatot, az üzenet egyértelmű: a rendszertelen étkezés, a késő esti nassolás és a krónikus stressz együtt komolyan megterhelheti a szervezetet.

A szakértők szerint már az is segíthet, ha:

  • próbálunk korábban vacsorázni
  • rendszeres étkezési ritmust alakítunk ki
  • és csökkentjük a stresszt a mindennapokban

