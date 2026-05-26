Halálos tragédia – a levegőben ütközött össze két ejtőernyős

Az Egyesült Államokban, Washington állam északkeleti részén, Colville közelében történt a halálos ejtőernyős baleset 2026. május 24-én vasárnap délután 5:30 körül. A hatóságok szerint a West Plains Skydiving szervezett csoportos ugrása során két tapasztalt ejtőernyős ütközött össze a levegőben, az egyikük pedig az ütközés után irányíthatatlanná vált – írja a New York Post.

Ejtőernyő baleset történt a csoportos ugrás közben

A tragédia áldozata Randy Hubbs volt, aki a délkelet-washingtoni Kennewick térségéből származott. A másik érintett ejtőernyős Nicole Klein volt, akit sérülései miatt kórházba szállítottak.

A beszámolók szerint az ütközés után Hubbs eszméletét veszíthette, és már nem tudta irányítani az ernyőjét. A szemtanúk azt látták, hogy feje és karjai elernyedtek, majd a kijelölt leszállózónától északra sodródott.

Tapasztalt ugrók voltak

A West Plains Skydiving közlése szerint mindkét ejtőernyős tapasztalt volt, és saját felszerelést használt. Hubbs több mint 800, Klein pedig körülbelül 900 ugrást teljesített korábban.

A hatóságok előzetes megállapítása szerint az időjárás nem játszhatott szerepet a balesetben. A tragédia körülményeit tovább vizsgálják.