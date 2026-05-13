Példátlan árvizeket és szárazságot hoz az emberiségre 2026 második félére az erős „Kisded”

Világszerte 1,5 millió négyzetkilométernyi földterület pusztult el – több mint kétszerese a közelmúlt átlagának. A helyzet rosszabbodik, mert a 3-7 évente kifejlődő El Niño (spanyolul a Jézusra utaló kisded, fiúgyermek a jelentése) névre keresztelt drasztikus időjárás-változás (a Csendes-óceán egyenlítői térségének felmelegedése) heves esőket okoz Dél-Amerikában, míg aszályt Ázsiában. Ráadásul, idén afféle szuper El Niño pusztít, amelyet tovább fokoz a globális felmelegedés, így alighanem negatív értelemben rekordokat döntő évre számíthatunk, hívta fel a figyelmet a Reuters.
Az El Niño mérges nagyfiú lesz idén
Az El Niño a Csendes-óceán meleg vizeinek szétterülésével megemeli a globális átlaghőmérsékletet. A jelenlegi helyzet azért drámai, mert az eddig hűsítő hatású La Niña (spanyolul leánygyermek) fázis véget ér, a tenger felszíni hőmérséklete máris megdöntötte a 2024-es rekordot. 2026 jó eséllyel pályázhat a valaha volt legmelegebb év címre, hat század fokkal túllépheti a korábbi 2024-es csúcsot.
A szokatlan hőhullámoktól és a növekvő erdőtüzektől kezdve a legmagasabb hegycsúcsokon hiányzó hóig 2026 figyelmeztet arra, hogy a klímaváltozás erősíti a szélsőségeket
– mondta dr. Zachary Labe, a Climate Central klímakutatója.
Míg a világ számos részén a globális tűzvészszezon még el sem kezdődött, az El Niño jelenséggel együtt eldurvulhat a helyzet, és hogy egy különösen súlyos évnek nézünk elébe
– nyilatkozta a Reutersnek Theodore Keeping, a londoni Imperial College erdőtüz szakértője és a WWA csoport tagja.
Hozzátette, idén eddig 85 millió hektárnyi földterület égett le Afrikában, ami 23 százalékkal több, mint a korábbi 69 millió hektáros rekord. Az ázsiai tüzek idén eddig 44 millió hektárnyi területet perzseltek fel, ami közel 40 százalékkal több, mint az előző rekordév, 2014.
Brutális tűzvész pusztít
A forró és száraz léghullámok, a brutális tüzek olyan területeket is érintenek, ahol eddig ez nem volt jellemző. Például az Amazonas folyó mentét és Dél-Amerika nyugati partvidékét, mely nyomán az esőerdők egy része kiszáradhat. Katasztrófa fenyegeti Óceánia és Délkelet-Ázsia ökoszisztémáját és ezzel együtt a lakosságot is. Ausztrália és Dél-Afrika rendkívüli hőséggel és aszállyal nézhet szembe.
Az Egyesült Államokban a télen rekordokat döntött a hideg, miközben India egyes részein 46 fokos meleget mértek. Chile és Argentína percenként közel 25 hektárt veszít el, Nebraskát, Floridát és Georgiát tüzek perzselik. Japánban ezreket űzött el a tűzvész.
Az El Niño évek általában forróbb és szárazabb nyarat eredményeznek Európában, Ausztráliában, Délkelet-Ázsiában és Dél-Afrikában. Azonban a plusz hő azt is jelenti, hogy a légkör több vizet és energiát is képes tárolni, ami extrém csapadékokhoz és heves viharokhoz vezet, míg más területeket aszály sújt. Spanyolország példája mutatja ezt a legjobban, ahol az évszázados aszályt hirtelen a spanyol történelem legcsapadékosabb téli hónapjai követtek.
A tudósok szerint az emberiség még nem szembesült ilyen erejű „klímasokkal”, amelynek hatásai átnyúlnak majd 2027-re is.
