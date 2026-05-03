A legtöbben rosszul tisztítják az eldugult lefolyót – pedig van egy egyszerű és olcsó megoldás

Sokan azonnal vegyszerekhez nyúlnak, pedig létezik egy egyszerű, otthoni megoldás is. Az eldugult lefolyó problémája sok esetben egyetlen alapanyaggal is megoldható.
Az eldugult lefolyó nemcsak bosszantó, hanem kellemetlen szagok forrása is lehet a konyhában. A háttérben legtöbbször ételmaradékok, zsír és szappanmaradványok állnak. Jó hír azonban, hogy az eldugult lefolyó tisztítása házilag egyszerűen megoldható egy olyan alapanyaggal, amely szinte minden háztartásban megtalálható – írja a MyHomebook.

Az eldugult lefolyó tisztításához elég lehet egy fél csésze durva só
Az eldugult lefolyó tisztításához elég lehet egy fél csésze durva só – Fotó: Unsplash

Hogyan segít a só az eldugult lefolyó ellen?

A lefolyó dugulásának megszüntetéséhez elegendő lehet fél csésze durva só. Ezt közvetlenül a lefolyóba kell önteni, majd lassan forró, de nem forrásban lévő vizet hozzáadni. A keverék hatására olyan folyamat indul el, amely fellazítja a lerakódásokat. A legjobb eredmény érdekében érdemes legalább fél órát várni, de akár egy éjszakán át is hagyhatjuk hatni, majd végül forró vízzel alaposan öblítsük át a rendszert.

Miért működik a házi módszer?

A só egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy képes megkötni a nedvességet, ezzel együtt pedig a kellemetlen szagokat is. Ez a jelenség segít csökkenteni vagy megszüntetni a lefolyóból áradó bűzt. Emellett a forró vízzel együtt alkalmazva a lerakódások fellazulnak, így könnyebben eltávolíthatók.

Mit tehetünk makacs dugulás esetén?

Ha a szennyeződés különösen makacs, a só más házi szerekkel is kombinálható. Egy kevés ecet hozzáadása fokozhatja a hatást, különösen, ha a lefolyót azonnal lezárjuk. Alternatív megoldásként szódabikarbónával is keverhetjük a sót. A szemcsés állag ilyenkor enyhe súroló hatást fejt ki, ami segíthet a lerakódások mechanikus eltávolításában. Ezzel a módszerrel az eldugult lefolyó tisztítása házilag gyorsan és vegyszerek nélkül is megoldható.

