A legtöbben rosszul tisztítják az eldugult lefolyót – pedig van egy egyszerű és olcsó megoldás

Az eldugult lefolyó nemcsak bosszantó, hanem kellemetlen szagok forrása is lehet a konyhában. A háttérben legtöbbször ételmaradékok, zsír és szappanmaradványok állnak. Jó hír azonban, hogy az eldugult lefolyó tisztítása házilag egyszerűen megoldható egy olyan alapanyaggal, amely szinte minden háztartásban megtalálható – írja a MyHomebook.
Hogyan segít a só az eldugult lefolyó ellen?
A lefolyó dugulásának megszüntetéséhez elegendő lehet fél csésze durva só. Ezt közvetlenül a lefolyóba kell önteni, majd lassan forró, de nem forrásban lévő vizet hozzáadni. A keverék hatására olyan folyamat indul el, amely fellazítja a lerakódásokat. A legjobb eredmény érdekében érdemes legalább fél órát várni, de akár egy éjszakán át is hagyhatjuk hatni, majd végül forró vízzel alaposan öblítsük át a rendszert.
Miért működik a házi módszer?
A só egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy képes megkötni a nedvességet, ezzel együtt pedig a kellemetlen szagokat is. Ez a jelenség segít csökkenteni vagy megszüntetni a lefolyóból áradó bűzt. Emellett a forró vízzel együtt alkalmazva a lerakódások fellazulnak, így könnyebben eltávolíthatók.
Mit tehetünk makacs dugulás esetén?
Ha a szennyeződés különösen makacs, a só más házi szerekkel is kombinálható. Egy kevés ecet hozzáadása fokozhatja a hatást, különösen, ha a lefolyót azonnal lezárjuk. Alternatív megoldásként szódabikarbónával is keverhetjük a sót. A szemcsés állag ilyenkor enyhe súroló hatást fejt ki, ami segíthet a lerakódások mechanikus eltávolításában. Ezzel a módszerrel az eldugult lefolyó tisztítása házilag gyorsan és vegyszerek nélkül is megoldható.
