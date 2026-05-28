Elpusztult Happy, a világhírű elefánt, aki felismerte magát a tükörben

Az 55 éves ázsiai elefántot a New York-i Bronx Zoo állatkertben altatták el, miután az utóbbi hetekben jelentősen romlott az egészségi állapota. Az állatkert közlése szerint életkorral összefüggő problémák, valamint súlyos, műthetetlen daganatok is nehezítették az állat életét – számolt be róla az AP News.

Happy, az elefánt a tükörteszt miatt vált világhírűvé

Happy közel fél évszázadon át élt az intézményben, és nemcsak a látogatók kedvence volt, hanem a tudományos kutatások egyik fontos szereplője is. A gondozók szerint rendkívül intelligens és együttműködő állat volt, aki szoros kapcsolatot alakított ki az őt ápoló szakemberekkel.

Az elefánt, amely felismerte önmagát a tükörben

Happy neve 2005-ben vált ismertté világszerte, amikor kutatók egy tükörteszt során arra jutottak, hogy az állat képes felismerni saját tükörképét. A kísérlet során egy jelet festettek az elefánt fejére, amelyet csak a tükör segítségével láthatott. Happy többször is megérintette a jelölést az ormányával, ami az önfelismerés egyik bizonyítékának számít. A szakértők szerint ez a képesség rendkívül ritka az állatvilágban, és korábban csak néhány faj – például emberszabású majmok, delfinek és bizonyos madarak – esetében figyelték meg.

Az elefánt neve évekkel később egy jelentős állatjogi per miatt is reflektorfénybe került. Egy amerikai állatvédő szervezet azt próbálta elérni, hogy Happy jogi értelemben is különleges státuszt kapjon, és egy nagyobb állatmenhelyre költöztessék.

Az aktivisták szerint az intelligens és társas életet élő elefántok számára nem megfelelőek az állatkerti körülmények. Az állatkert ugyanakkor azt hangsúlyozta, hogy Happy megfelelő ellátásban részesült, és hosszú éveken át gondoskodtak róla. A bíróság végül elutasította a keresetet, de az ügy világszerte komoly vitát indított az állatok jogairól és az állatkerti tartás körülményeiről.

A gondozók szerint az állat utolsó heteit nyugodt környezetben töltötte, ahol külön figyelmet fordítottak a fájdalomcsillapításra és az állapotának enyhítésére.