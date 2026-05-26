Ilyen balesetet még nem látott: hárman haltak meg egy elefánt miatt

Ugandában, a Murchison Falls Nemzeti Park területén vasárnap este történt a súlyos baleset, amikor az Ugandai Adóhatóság hét munkatársát szállító jármű Arua városából Kampala felé tartott. A rendőrség közlése szerint az autó elefánttal ütközött, a sérülteket kórházba vitték, majd Kampalába szállították további kezelésre – tájékoztatott a BBC.

Elefánttal ütközött egy autó Ugandában, hárman meghaltak

Fotó: BBC / Uganda Police Force

Elefánttal ütközött az autó a nemzeti parkban

A járműben összesen heten utaztak, közülük hárman életüket vesztették, négyen pedig megsérültek. A hatóságok egyelőre nem közöltek információt arról, mi történt az elefánttal az ütközés után.

Ugandában gyakoriak a közúti balesetek, és egyre több olyan eset történik, amikor emberek és vadállatok kerülnek veszélyesen közel egymáshoz. Ennek egyik oka, hogy a terjeszkedő települések mind közelebb kerülnek a védett élőhelyekhez.

Óvatosságra figyelmeztetik az autósokat

Az Ugandai Vadvédelmi Hatóság arra kérte azokat, akik védett területeken haladnak át, hogy vezessenek fokozott figyelemmel. A nemzeti parkokban ugyanis a vadállatok gyakran keresztezik az utakat, ami pillanatok alatt életveszélyes helyzetet teremthet.