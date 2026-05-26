Ilyen balesetet még nem látott: hárman haltak meg egy elefánt miatt

Ugandában, a Murchison Falls Nemzeti Park területén vasárnap este történt a súlyos baleset, amikor az Ugandai Adóhatóság hét munkatársát szállító jármű Arua városából Kampala felé tartott. A rendőrség közlése szerint az autó elefánttal ütközött, a sérülteket kórházba vitték, majd Kampalába szállították további kezelésre – tájékoztatott a BBC.
Elefánttal ütközött az autó a nemzeti parkban
A járműben összesen heten utaztak, közülük hárman életüket vesztették, négyen pedig megsérültek. A hatóságok egyelőre nem közöltek információt arról, mi történt az elefánttal az ütközés után.
Ugandában gyakoriak a közúti balesetek, és egyre több olyan eset történik, amikor emberek és vadállatok kerülnek veszélyesen közel egymáshoz. Ennek egyik oka, hogy a terjeszkedő települések mind közelebb kerülnek a védett élőhelyekhez.
Óvatosságra figyelmeztetik az autósokat
Az Ugandai Vadvédelmi Hatóság arra kérte azokat, akik védett területeken haladnak át, hogy vezessenek fokozott figyelemmel. A nemzeti parkokban ugyanis a vadállatok gyakran keresztezik az utakat, ami pillanatok alatt életveszélyes helyzetet teremthet.
Családi kirándulásnak indult, tragédiával végződött egy indiai elefántpark látogatása. Egy elefánttámadás során egy 33 éves nő életét vesztette, miután két állat egymásnak rontott, ő pedig a küzdelem közepébe került.
Kék villogók kísérték a nem mindennapi szállítmányt. A BRFK járőrei tisztították meg az utat a fővárosi forgalomban, hogy Samu, az ötéves elefánt zökkenőmentesen és gyorsan elhagyhassa Budapestet a veszprémi új otthona felé.