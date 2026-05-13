Elefánttámadásban halt meg egy ember Indiában – videó

Halálos elefánttámadás történt India déli részén, Kerala államban. Az állatot egy templomi szabadtéri fesztiválra szállították, a helyszínen azonban megvadult és rombolni kezdett – írja a New York Post.

Az elefánt a tömegbe rohant, majd szétzúzott és az ormányával az oldalára döntött egy autót.

A brutális állattámadásban egy 34 éves férfi meghalt. Sajtóinformációk szerint az áldozat szállította a helyszínre az elefántot.

Elefánttámadásban halt meg két turista

Ahogy arról az Origo már beszámolt, elefánt taposott agyon két turistát egy zambiai szafarin. A 68 éves Easton Taylor és a 67 éves Alison Taylor 2025. július 3-án vettek részt egy gyalogos szafarin a dél-luangwai nemzeti parkban, amikor az állat megtámadta őket. Mindketten a helyszínen belehaltak sérüléseikbe. A halottkém a napokban tragikus balesetként minősítette az esetet.

17 éves diáklányt ölt meg egy elefánt

Tragikus baleset rázta meg Dél-India egyik faluját február 28-án. Egy 17 éves diáklány életét vesztette, miután egy vad elefánt rátámadt Karnataka államban. A helyi sajtó beszámolói szerint a fiatal hazafelé tartott a főiskoláról, amikor a támadás érte.