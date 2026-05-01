Élelmiszer-válság jöhet: milliárdnyi étkezés kerülhet veszélybe a háború miatt

Komoly figyelmeztetést adott ki a világ egyik legnagyobb műtrágyagyártó vállalatának vezetője: az élelmiszer-termelés globális szinten kerülhet bajba az iráni háború miatt. A konfliktus ugyanis akadályozza a kulcsfontosságú alapanyagok szállítását, különösen a Hormuzi-szoros térségében – írja a BBC.

Az élelmiszer-ellátás világszerte veszélybe kerülhet a műtrágya-hiány miatt

A szakértő szerint jelenleg mintegy félmillió tonna nitrogénműtrágya esik ki a termelésből, ami drámai hatással lehet a mezőgazdaságra. Ennek következményeként akár heti 10 milliárd étkezés is „eltűnhet” a világ élelmiszer-kínálatából.

Miért kerül veszélybe az élelmiszer-ellátás?

Az élelmiszer-termelés egyik alapja a műtrágya, különösen a nitrogénalapú változatok. Ha ezek nem állnak rendelkezésre, a terméshozamok akár 50 százalékkal is visszaeshetnek már az első szezonban.

A probléma gyökere, hogy a világ műtrágya-kereskedelmének jelentős része a Hormuzi-szoroson keresztül zajlik. A térségben zajló harcok miatt azonban a szállítás akadozik, ami azonnal felhajtja az árakat és csökkenti a kínálatot.

Az elmúlt időszakban a műtrágya ára már mintegy 80 százalékkal emelkedett, ami további nyomást helyez a gazdákra.

Kik fizetik meg leginkább az élelmiszer-drágulás árát?

A szakértők szerint az élelmiszer-válság legnagyobb vesztesei a fejlődő országok lehetnek. Ha a gazdagabb régiók – például Európa – felvásárolják a szűkös készleteket, az árak még tovább emelkedhetnek.

Ez egyfajta „licitversenyhez” vezethet az élelmiszerekért, amelyben a szegényebb országok egyszerűen nem tudnak versenyezni.

A következmények súlyosak lehetnek: nőhet az élelmiszerhiány, romolhat az elérhetőség, és akár milliók kerülhetnek éhínségközeli helyzetbe.

Magyarországon is érezhető lesz az élelmiszer-drágulás?

Bár közvetlen hiánytól nem kell tartani, az élelmiszer-árak emelkedése várhatóan Magyarországon is megjelenik. A szakértők szerint a következő hónapokban a bolti árakban is láthatóvá válhat a drágulás.

Nemzetközi előrejelzések alapján az élelmiszer-infláció az év végére jelentősen emelkedhet, miközben világszerte több tízmillió ember kerülhet súlyos élelmezési válságba.