Meglepő elmélet az élet a halál után kérdéséről – egy tudós egészen máshogy látja

Neil deGrasse Tyson szerint az élet a halál után nem misztikus, hanem fizikai folyamatként értelmezhető. A tudós úgy véli: a halál után a testünkben lévő energia nem tűnik el, hanem átalakul és tovább „utazik” – akár a Földön, akár az univerzumban – írja a Daily Mail.

Az élet a halál után tudományos magyarázata szerint a test energiája tovább létezik

Tyson magyarázata a fizika egyik alapelvén, az energiamegmaradás törvényén alapul, amely szerint az energia nem vész el, csak átalakul.

Mit jelent az élet a halál után tudományos szemmel?

Az élet a halál után ebben az értelmezésben azt jelenti, hogy a testünkben tárolt kémiai energia nem szűnik meg a halállal.

Két fő útja van annak, hogy ez az energia „tovább éljen”:

Temetés esetén a test lebomlik, és a benne lévő energia a talajba kerül, ahol mikroorganizmusok, növények és más élőlények hasznosítják.

Hamvasztás esetén az energia hővé alakul, majd infravörös sugárzásként kisugárzódik az űrbe.

Tyson szerint egyik lehetőség sem „jobb” a másiknál – csupán más módon kapcsolódunk vissza a természethez vagy az univerzumhoz.

Hova kerül az energia az élet a halál után folyamatában?

Az élet a halál után egyik legérdekesebb része az, hogy a hamvasztás során felszabaduló energia akár csillagközi távolságokat is megtehet.

A tudós szerint a kisugárzott energia fénysebességgel halad, így például néhány év alatt elérheti a legközelebbi csillagrendszert, az Alfa Centaurit.

Temetés esetén viszont a folyamat „földközelibb”: a test lebomlása során felszabaduló tápanyagok visszakerülnek a természet körforgásába, és akár új élet alapjává válhatnak.