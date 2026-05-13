Életfogytiglani börtönbüntetést kapott a svájci férfi, aki feldarabolta, majd ledarálta modell feleségét

A horrorisztikus bűntény a Basel melletti Binningen elit villanegyedében történt, ahol a kívülről tökéletesnek tűnő házaspár élt két kislányával. A vád szerint a férfi előbb megfojtotta 38 éves feleségét, majd feldarabolta a holttestet. Ezután ipari mixerrel pépesítette a testrészeket, végül vegyszeres oldatban próbálta eltüntetni a maradványokat. A bíróság szerint a kegyetlen módszer még a különösen brutális emberölési ügyek között is kiemelkedően sokkoló volt. Marc R.-nek az életfogytiglani büntetés mellett több mint egymillió svájci frank (393 millió forint) kártérítést és perköltséget is meg kell fizetnie, számolt be a Bild.

A korábbi modell, Kristina Joksimovicot ledarálta a férje, aki életfogytiglani börtönbüntetést kapott a tettért – Fotó: Instagram

Az ítélet kihirdetésekor a bíró megrendítő szavakkal fordult a tárgyalóteremhez: „Ez az ügy mindannyiunk valóságát megváltoztatta. Az áldozatot nem szabad elfelejteni.”

Az életfogytiglanit kapó gyilkos azt állította: önvédelemből ölt

A férfi a tárgyaláson végig azt próbálta bizonygatni, hogy önvédelemből végzett feleségével. Állítása szerint a nő késsel támadt rá egy veszekedés közben.

Megfogtam a nyakát, ez egy védekező reakció volt

– mondta Marc R. a bíróságon.

A holttest feldarabolását és eltüntetését egyszerűen „pánikreakciónak” nevezte. A vádlott szerint a kapcsolatuk az utóbbi időben megromlott, a felesége egyre több pénzt követelt tőle, és havi 4000 frank (1,5 millió forint) „zsebpénzt” akart. A bíróság azonban nem hitt neki.

Két kislány maradt anya nélkül

A tragédia után a pár két kislánya maradt félárván. A svájci sajtó szerint az ügy az egész országot megrázta, sokan pedig a mai napig nem értik, hogyan történhetett ilyen brutalitás egy jómódú, látszólag rendezett családban.

Az ítélet még nem jogerős, Marc R. fellebbezhet.

İsviçre'de güzellik yarışması finalisti ve model Kristina Joksimovic, kocası tarafından testere ile öldürüldü - https://t.co/mf7AztCZqJ

İsviçre'nin Basel kenti yakınlarında, eski güzellik yarışması finalisti ve model Kristina Joksimovic, kocası tarafından öldürüldü. Kocası,... pic.twitter.com/uoZShkFuJT — 🚨 Son Dakika Haberleri 🔥 Bir Post Haber 🚨 (@birposthaber) September 12, 2024

