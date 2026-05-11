Megrázó videó: elgázolt egy férfit a repülőgép a kifutópályán

Elgázolt egy férfit a repülőgép 2026. május 8-án este a Denver Nemzetközi Repülőtéren. A tragédia akkor történt, amikor a Frontier Airlines gépe felszállás közben elütötte a kifutópályán tartózkodó embert.

Felszállás közben elgázolt egy férfit a repülőgép Fotó: X/NV Intel

Halálos dráma történt a kifutópályán: felszállás közben gázolt el egy férfit a repülőgép. A tragikus eset helyi idő szerint 2026. május 8-án, péntek késő este történt a coloradói Denver Nemzetközi Repülőtéren. A Frontier Airlines Denverből Los Angelesbe induló járata nem sokkal este 11 óra után kezdett gyorsítani a kifutópályán, amikor a pilóták észrevették, hogy egy ember tartózkodik előttük.

NEW: Surveillance camera footage shows a person on the runway moments before a

Frontier Airlines plane struck and killed them at Denver International Airport in Colorado. pic.twitter.com/PBOreablbu — NV Intel™ (@nvintel) May 10, 2026

A gép ekkor már nagy sebességgel haladt, így az ütközést nem tudták elkerülni. A pilóta rádión azonnal jelentette a légiirányításnak:

Elütöttünk valakit, ég a hajtómű.

A tragédiáról most megrázó videó is előkerült: a biztonsági kamerák felvételein egy ember látható a kifutópályán néhány pillanattal azelőtt, hogy a Frontier Airlines gépe halálra gázolta volna – írja a New York Post.

