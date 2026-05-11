A sok ledolgozott óra jelentősen növeli az elhízás veszélyét egy friss kutatás szerint

A friss tanulmány szerint a munkahelyi stressz, a mozgáshiány és a gyorsételek együttesen vezethetnek oda, hogy a túlórázó dolgozók látványosan több kilót szednek fel. Az elhízás veszélyeire a Daily Mail hívta fel a figyelmet.
A stressz tehet az elhízásról
Az ausztrál Queenslandi Egyetem kutatója, Dr. Pradeepa Korale-Gedara szerint a munkahelyi nyomás megemeli a kortizolszintet, ami elősegíti a zsírraktározást. Ráadásul sok modern munkahelyen az emberek egész nap ülnek, miközben alig mozognak, és gyakran csak gyorsan bekapott, egészségtelen ételekre jut idejük.
A kutató szerint ez különösen igaz azokra az országokra, ahol az emberek rengeteget dolgoznak.
Több százezer ember lehetne soványabb, ha csak négy napot kéne dolgozni?
A kutatást az Európai Elhízási Kongresszuson mutatták be Isztambulban. A szakemberek 33 fejlett ország adatait elemezték 1990 és 2022 között. Az eredmények szerint már évi 1 százalékos munkaidő-csökkentés is mérhetően csökkentette az elhízás arányát. A kutatók számításai alapján egy négynapos munkahét Nagy-Britanniában akár félmillióval is csökkenthetné az elhízott emberek számát.
Az eredmények után a négynapos munkahét támogatói azonnal új érveket kaptak. A 4 Day Week Alapítvány szerint az embereknek több idejük maradna bevásárlásra, főzésre, sportra és a saját egészségükre.
A jelenlegi, százéves ötnapos munkarend idejétmúlt
– mondta a szervezet kampánymenedzsere.
Nem mindenki hisz a csodában
A kutatás azonban komoly vitát váltott ki. Egy brit gazdasági szakértő szerint erősen kérdéses, hogy a rövidebb munkahét valóban karcsúbbá tenné az embereket. Szerinte sok dolgozó kevesebb pénzt keresne négynapos munkahét mellett, az alacsonyabb jövedelmű embereknél pedig eleve gyakoribb az elhízás.
A négynapos munkahét hívei szerint a mesterséges intelligencia és az automatizáció miatt úgyis átalakul a munka világa. Sokan úgy vélik, a jövőben már nem lesz szükség arra, hogy az emberek heti öt napon át napi nyolc órát dolgozzanak. A statisztikák szerint a koronavírus-járvány óta már több mint 200 ezer brit munkavállaló váltott négynapos munkahétre. A kérdés most már csak az: valóban egészségesebbek és vékonyabbak leszünk a kevesebb munkától?
Sok olyan ember, aki küzdött a testsúlyával, hallotta már, hogy „egyszerűen egyél kevesebbet és mozogj többet". Az elhízás szinte népbetegség: sokan éveken át próbálkoztak divatos diétákkal – a ketogéntől az időszakos böjtig –, de minimális eredménnyel jártak.
Új reményt adhat az elhízás elleni küzdelemben egy természetes hormon felfedezése, amely akár kalóriacsökkentés nélkül is segíthet a fogyásban. A kutatók szerint a megoldás kulcsa az anyagcsere felgyorsításában rejlik.