A sok ledolgozott óra jelentősen növeli az elhízás veszélyét egy friss kutatás szerint

A friss tanulmány szerint a munkahelyi stressz, a mozgáshiány és a gyorsételek együttesen vezethetnek oda, hogy a túlórázó dolgozók látványosan több kilót szednek fel. Az elhízás veszélyeire a Daily Mail hívta fel a figyelmet.

A rengeteg ledolgozott óra, a kevés mozgás és a munkahelyi stressz együtt okolható azért, hogy sokan küzdenek az elhízás problémájával

A stressz tehet az elhízásról

Az ausztrál Queenslandi Egyetem kutatója, Dr. Pradeepa Korale-Gedara szerint a munkahelyi nyomás megemeli a kortizolszintet, ami elősegíti a zsírraktározást. Ráadásul sok modern munkahelyen az emberek egész nap ülnek, miközben alig mozognak, és gyakran csak gyorsan bekapott, egészségtelen ételekre jut idejük.

A kutató szerint ez különösen igaz azokra az országokra, ahol az emberek rengeteget dolgoznak.

Több százezer ember lehetne soványabb, ha csak négy napot kéne dolgozni?

A kutatást az Európai Elhízási Kongresszuson mutatták be Isztambulban. A szakemberek 33 fejlett ország adatait elemezték 1990 és 2022 között. Az eredmények szerint már évi 1 százalékos munkaidő-csökkentés is mérhetően csökkentette az elhízás arányát. A kutatók számításai alapján egy négynapos munkahét Nagy-Britanniában akár félmillióval is csökkenthetné az elhízott emberek számát.

Az eredmények után a négynapos munkahét támogatói azonnal új érveket kaptak. A 4 Day Week Alapítvány szerint az embereknek több idejük maradna bevásárlásra, főzésre, sportra és a saját egészségükre.

A jelenlegi, százéves ötnapos munkarend idejétmúlt

– mondta a szervezet kampánymenedzsere.

Nem mindenki hisz a csodában

A kutatás azonban komoly vitát váltott ki. Egy brit gazdasági szakértő szerint erősen kérdéses, hogy a rövidebb munkahét valóban karcsúbbá tenné az embereket. Szerinte sok dolgozó kevesebb pénzt keresne négynapos munkahét mellett, az alacsonyabb jövedelmű embereknél pedig eleve gyakoribb az elhízás.

A négynapos munkahét hívei szerint a mesterséges intelligencia és az automatizáció miatt úgyis átalakul a munka világa. Sokan úgy vélik, a jövőben már nem lesz szükség arra, hogy az emberek heti öt napon át napi nyolc órát dolgozzanak. A statisztikák szerint a koronavírus-járvány óta már több mint 200 ezer brit munkavállaló váltott négynapos munkahétre. A kérdés most már csak az: valóban egészségesebbek és vékonyabbak leszünk a kevesebb munkától?