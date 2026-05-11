Titokzatos bejelentő segített megtalálni az eltűnt műkincset

A holland Toon Kelder (1894-1973) Egy fiatal lány portréja című festménye valószínűleg évtizedekig Hendrik Seyffardt egykori náci kollaboráns leszármazottainak otthonában függött – mondta a híres holland műkincsdetektív, az ügyet „pályafutása legkülönösebb esetének” nevezve. Elmondása szerint egy névtelenséget kérő holland férfi kereste meg, aki azt állította, hogy az ellopott festményt Seyffardt unokájának házában látta.

Az ellopott festmény a Goudstikker-gyűjtemény része volt

Fotó: HANDOUT / AFP

Családi vita alakult ki az ellopott festmény miatt

Hendrik Seyffardt a második világháború idején Hollandia egyik legmagasabb rangú náci kollaboránsa volt. A hírhedt tábornok a keleti fronton egy holland önkéntesekből álló Waffen-SS egységet vezetett, amíg 1943-ban holland ellenállók meg nem ölték.

A nyomozó szerint Seyffardt unokája az egyik családtagnak úgy nyilatkozott, hogy „a festmény lopott zsidó műalkotás” a Goudstikker-gyűjteményből, ezért eladhatatlan. A forrás – aki maga is a kollaboráns tábornok leszármazottja – végül azért fordult a műkincslopási ügyek felderítéséről ismert nyomozóhoz, mert szerette volna, ha az ügy nyilvánosságra kerül.

Szégyellem magam. A festményt vissza kellene adni Goudstikker örököseinek”

– mondta a De Telegraaf című lapnak.

A család ugyanakkor vitatkozik arról, hogy visszaszolgáltassák-e az alkotást. A Telegraafnak nyilatkozó unoka tagadta, hogy tudta volna, zsákmányolt műalkotásról van szó.

BREAKING: A painting by Toon Kelder, looted by the Nazis from the famous Jewish art dealer Goudstikker, is still hanging in the house of the granddaughter of the notorious Nazi general Hendrik Seyffardt, head of the Dutch Waffen-SS. Seyffardt was liquidated by the resistance in… pic.twitter.com/FvEopbLATE — Arthur Brand (art detective) (@brand_arthur) May 11, 2026

Arthur Brand ezután saját vizsgálatot indított, amely során a festmény hátoldalán megtalálta a Goudstikker-gyűjtemény címkéjét és a 92-es sorszámot. Majd az 1940-es aukció dokumentumait átvizsgálva azonosította a 92. számú tételt Toon Kelder festményeként. Amikor Jacques Goudstikker 1940-ben Angliába menekült, Hermann Göring magas rangú náci tisztviselő eltulajdonította a zsidó műkereskedő teljes gyűjteményét, egy részét még 1940-ben elárverezték. A nyomozó feltételezése szerint Seyffardt ezen az árverésen jutott hozzá a műalkotáshoz, amely később öröklés útján maradt a család birtokában.

A francia hírügynökség szerint Jacques Goudstikker örököseinek ügyvédei megerősítették, hogy a festményt ellopták, és kezdeményezték annak visszaszolgáltatását.

A holland rendőrség azonban az elévülési idő miatt nem tud intézkedni, a holland kártérítési bizottságnak pedig nincs jogköre magánszemélyeket kötelezni a műkincs visszaadására.

Arthur Brand szerint a nyilvánosság jelentheti az egyetlen esélyt arra, hogy a festmény visszakerüljön jogos tulajdonosaihoz. A nyomozó úgy fogalmazott: bár korábban számos, a nácik által elrabolt műalkotást szerzett vissza múzeumok és gyűjtemények számára, ez az eset minden korábbin túlmutat.