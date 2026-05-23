Elon Musk egészen bizarr módon reagált a földönkívüli összeesküvésekre

Elon Musk neve azután került ismét a közösségi média középpontjába, hogy egy vírus módjára terjedő poszt azt állította: a techmilliárdos valójában földönkívüli, és a SpaceX-et azért építi, hogy visszatérhessen saját bolygójára - számolt be az Indy100.
A bejegyzést a MAGA Voice osztotta meg, Musk pedig mindössze annyit válaszolt rá: „Yup”. Az egyszerű reakció pillanatok alatt bejárta az internetet, és rengetegen kezdtek viccelődni azon, hogy a milliárdos tényleg nem erről a bolygóról származik.
A történet előzményei között szerepel egy korábbi interjú is, amelyben a Binance alapítója, Changpeng Zhao – ismertebb nevén CZ – tréfásan arról beszélt, hogy Musk talán földönkívüli lehet. Szerinte a Mars csak egy „köztes állomás”, mielőtt hazatérne saját bolygójára.
A közösségi médiában sokan azzal viccelődtek, hogy Musk emberfeletti tempóban dolgozik, alig alszik, és egyszerre foglalkozik elektromos autókkal, rakétákkal és mesterséges intelligenciával. Többen emiatt tartják különösen szórakoztatónak az idegen lényekről szóló elméleteket.
Hatalmas tűzgolyóvá vált Elon Musk óriásrakétája – videón a látványos megsemmisülés
Újabb látványos tesztrepülést hajtott végre Elon Musk űrvállalata Texasból. A SpaceX Starship rakétája sikeresen teljesítette küldetésének nagy részét, mielőtt az Indiai-óceán felett hatalmas tűzgolyóvá vált volna.
Kiszivárgott Elon Musk drámai terve: eltűnhetnek a csillagok az égről
Az emberiség történetében korábban soha nem látott mértékű hódítás zajlik a világűrben, amelynek elsődleges mozgatórugója a globális internetelérés biztosítása. A Starlink műholdak ma már megkerülhetetlen elemei az űrkutatásnak és a modern távközlésnek, miközben alapjaiban formálják át mindazt, amit a kozmoszról és az információs szabadságról gondolunk.