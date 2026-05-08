Orbán Viktor megtörte a csendet, váratlan üzenetet tett közzé

Elon Musk nem jelent meg a kihallgatáson – súlyos következményekkel néz szembe

A párizsi hatóságok egyre keményebb lépéseket fontolgatnak az X és a Grok chatbot körül zajló nyomozásban. Az együttműködés hiánya miatt még egy Elon Musk elleni letartóztatási parancs kiadása is felmerült.
Elon Musk neve ismét a párizsi hatóságok által folytatott nyomozás középpontjába került, miután a francia ügyészek szerint nem tett eleget egy korábbi tanúkihallgatási idézésnek. Az X platformhoz és a Grok nevű chatbothoz kapcsolódó vizsgálat egyre szerteágazóbb, a hatóságok pedig már egy Elon Musk elleni letartóztatási parancs kiadását is mérlegelik. Az ügy több nemzetközi szereplőt és hatóságot is érint, köztük az Egyesült Államok szerveit – írja a Focus.

A hatóságok már egy Elon Musk elleni letartóztatási parancs kiadását is mérlegelik
Fotó: MTI/EPA/Keystone/Gian Ehrenzeller

Letartóztatási parancsot adhatnak ki Elon Musk ellen?

A Grok nevű mesterséges intelligencia chatbot körül korábban olyan eset is történt, hogy egy bejegyzést később visszavontak és töröltek, miután kiderült: az nem volt helytálló. A rendszer ugyanakkor történelmi forrásokra hivatkozva említette, hogy a Zyklon B-t több mint egymillió ember meggyilkolására használták az auschwitzi táborban.

Elon Muskot 2026 áprilisában Párizsba idézték tanúkihallgatásra a folyamatban lévő eljárás részeként, ám nem jelent meg a hatóságok előtt.

A Bloomberg szerint az ügyészek most azt kérik, hogy a vizsgálóbírók ismét idézzék be Muskot és Linda Yaccarinót, és amennyiben ismét távol maradnak, fontolják meg letartóztatási parancs kiadását. Az X párizsi irodáiban 2026 februárjában már házkutatást tartott a francia kiberrendőrség. A vállalat akkor minden jogsértést határozottan tagadott.

A nyomozás egy másik szála szerint márciusban a párizsi ügyészség értesítette az amerikai igazságügyi minisztériumot és az amerikai tőzsdefelügyelet (SEC) is. A hatóságok azt vizsgálják, hogy a Grokhoz köthető szexuális deepfake botrány esetleg szándékosan szervezett művelet lehetett-e az X és az xAI értékének mesterséges növelése érdekében. Ez a gyanú pénzügyi bűncselekmények lehetőségét is felveti. Az X, a SpaceX és az xAI a beszámolók szerint egyelőre nem reagáltak a megkeresésekre.

Nem valósul meg Elon Musk nagy ígérete

Elismerte a vereséget a milliárdos, de megoldást ígér. Musk szerint több millió Tesla nem lesz képes a jelenleg hardverével a felügyelet nélküli önvezetésre.

 

Súlyos botrány az X-nél: Elon Musk csetrobotját szexuális tartalmak miatt vizsgálja az EU

Az X platform újabb nemzetközi botrány közepén találta magát. Az Elon Musk által üzemeltetett közösségi oldal AI-csetbotja, Grok, állítólag beleegyezés nélküli hamis képeket generált, köztük szexualizált és potenciálisan gyermekeket is érintő tartalmakat – ami felkeltette az Európai Unió adatvédelmi hatóságainak figyelmét.

 

 

