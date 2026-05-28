Atomcsapással fenyegette meg Putyin Elon Muskot – ezért borult ki Moszkva

Vjacseszlav Volodin atomcsapással fenyegetőzött arra az esetre, ha a SpaceX továbbra is biztosítja Ukrajna számára a Starlink műholdas internet-hozzáférést. A fenyegetés közvetlenül Elon Musknak és vállalatának szólt.

Atomcsapással fenyegetőzik Moszkva Elon Musk miatt

Az ügy előzménye egy ukrán támadás volt a megszállt kelet-ukrajnai Starobilszk ellen múlt pénteken. Az ukrán vezérkar szerint a csapás az orosz „Rubikon” drónegység főhadiszállását érte. Moszkva ezzel szemben azt állítja, hogy egy diákszállót találtak el, és 21 civil halt meg.

A Kremlhez közel álló Volodin szerint Musknak meg kell értenie, hogy „a műholdjait gyerekek megölésére használják”. Az orosz parlament közleménye szerint ezt követően azzal fenyegetőzött, hogy „olyan fegyvereket vethetnek be, amelyek után senki nyoma nem marad”. A kijelentést az orosz atomfegyver-arzenálra utaló célzásként értelmezik.

Oroszország stratégiai problémának tekinti a Starlinket, mert az ukrán hadsereg a rendszeren keresztül képes valós időben kommunikálni a front közelében, illetve összehangolni a tüzérségi és drónegységek műveleteit. Orosz katonák korábban többször próbálták illegálisan használni a hálózatot a megszállt területeken, azonban a SpaceX letiltotta a hozzáférést.

A cikk szerint Moszkvában különösen nagy aggodalmat vált ki, hogy Ukrajna egyre gyakrabban képes mélyen az orosz hátországban található célpontokat megtámadni. Több, gazdaságilag kulcsfontosságú olajipari létesítményt is sikerült megbénítani, miközben az orosz légvédelem nehezen talál hatékony választ ezekre a támadásokra.