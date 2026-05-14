Elpusztul a föld és már a menetrendet is tudjuk

Az aszteroida becsapódása nyomán keletkezett por- és koromfelhő részben eltakarta a napot, és az azt követő években elpusztította az állat- és növényvilág felét. De milyen lett volna egy ilyen kataklizmát átélni? Mit láttál hallottál, éreztél volna? S hogyan haltál volna meg – vagy élted volna túl? A Bristoli Egyetem professzora, Michael Benton és a The Open University professzora, Monica Grady megpróbálta rekonstruálni az ütközés hatásait.

A Becsapódás

Egy erős fény után óriási robbanás következett, amikor az aszteroida elérte a délkelet-mexikói Yucatán-félszigetet. A környéken hozzávetőleg kétezer kilométer sugarú körben minden azonnal megsemmisült.

B–plusz 5 perc

A viharos, 5-ös kategóriás hurrikánhoz képest (szélsebesség kb. 250 km/óra) valamelyest enyhül, de az erdők 1500 km-en belül eltűntek. A régió légköri hőmérséklete 226 fokig emelkedik, a levegőt forró gőzzel tölti fel. 100 méteres megacunamik csapnak le a Mexikói-öböl partján.

B–plusz egy óra

A szárazföldi és tengeri lökéshullámok csak kisebb kellemetlenséget jelentenek a tüzes levegőhöz képest, amely még mindig az égből sugárzik. Vastag porsáv öleli körül a Földet. Az ég sötétedni kezd.

B–plusz egy nap

A hatalmas cunamik elérik az 50 méteres magasságot. Az erdők égnek, Európában és Ázsiában az égbolt továbbra is poros, kormos. A hőmérséklet zuhan a napfény csökkenésével párhuzamosan. A növények képtelenek fotoszintetizálni. Azok az állatok, amelyek a meleghez alkalmazkodtak, elpusztulnak.

B–plusz egy hét

Egyre sötétebb lesz, a felszíni hőmérséklet öt fokra csökken. A legtöbb dinoszaurusz és más hüllő valószínűleg az első héten megfagyott. A hűvös idő savas esőt hoz. A szárazföldön és sekély tengerben élő növények és állatok áldozatul esnek. A rothadó növények által kibocsátott gázok, a fojtogató füst és a kén „büdösíti” a levegőt.

B–plusz egy év

A légkör még mindig tele van porral, a nap már egy éve nem süt. Az átlagos hőmérséklet most 15 fok. A dinoszauruszok és tengeri hüllők rothadó tetemei még mindig láthatóak. A patkányhoz hasonló emlősök és rovar méretű emlősök repedésekben bújnak meg.