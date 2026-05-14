Elpusztul a föld és már a menetrendet is tudjuk

Az aszteroida becsapódása nyomán keletkezett por- és koromfelhő részben eltakarta a napot, és az azt követő években elpusztította az állat- és növényvilág felét. De milyen lett volna egy ilyen kataklizmát átélni? Mit láttál hallottál, éreztél volna? S hogyan haltál volna meg – vagy élted volna túl? A Bristoli Egyetem professzora, Michael Benton és a The Open University professzora, Monica Grady megpróbálta rekonstruálni az ütközés hatásait.
A Becsapódás
Egy erős fény után óriási robbanás következett, amikor az aszteroida elérte a délkelet-mexikói Yucatán-félszigetet. A környéken hozzávetőleg kétezer kilométer sugarú körben minden azonnal megsemmisült.
B–plusz 5 perc
A viharos, 5-ös kategóriás hurrikánhoz képest (szélsebesség kb. 250 km/óra) valamelyest enyhül, de az erdők 1500 km-en belül eltűntek. A régió légköri hőmérséklete 226 fokig emelkedik, a levegőt forró gőzzel tölti fel. 100 méteres megacunamik csapnak le a Mexikói-öböl partján.
B–plusz egy óra
A szárazföldi és tengeri lökéshullámok csak kisebb kellemetlenséget jelentenek a tüzes levegőhöz képest, amely még mindig az égből sugárzik. Vastag porsáv öleli körül a Földet. Az ég sötétedni kezd.
B–plusz egy nap
A hatalmas cunamik elérik az 50 méteres magasságot. Az erdők égnek, Európában és Ázsiában az égbolt továbbra is poros, kormos. A hőmérséklet zuhan a napfény csökkenésével párhuzamosan. A növények képtelenek fotoszintetizálni. Azok az állatok, amelyek a meleghez alkalmazkodtak, elpusztulnak.
B–plusz egy hét
Egyre sötétebb lesz, a felszíni hőmérséklet öt fokra csökken. A legtöbb dinoszaurusz és más hüllő valószínűleg az első héten megfagyott. A hűvös idő savas esőt hoz. A szárazföldön és sekély tengerben élő növények és állatok áldozatul esnek. A rothadó növények által kibocsátott gázok, a fojtogató füst és a kén „büdösíti” a levegőt.
B–plusz egy év
A légkör még mindig tele van porral, a nap már egy éve nem süt. Az átlagos hőmérséklet most 15 fok. A dinoszauruszok és tengeri hüllők rothadó tetemei még mindig láthatóak. A patkányhoz hasonló emlősök és rovar méretű emlősök repedésekben bújnak meg.
B–plusz 10 év
A Föld még mindig a heves tél szorításában van, a folyók nagy része befagyott. Nagyobb emlősök még nem léteznek. Azonban az élet lassan kezd magához térni távol az ütközés helyszínétől, ahol a teknősök, kisebb krokodilok, gyíkok, kígyók, és néhány madár és kisemlős újratelepül.
B–plusz 66 millió év
A kréta kor végén élő növény- és állatfajok fele eltűnt. Azonban a dinoszauruszok kihalása nyomán lettek sikeresek az emlősök.
„Az aszteroida-katasztrófa nélkül a főemlősök soha nem érték volna el a mai szintet” – vonták le a következtetést a szakértők. - „De a modern ember most ugyanazokat a légköri változásokat idézi elő, amelyek elpusztították hüllő őseinket, és akár a mi halálunkhoz is vezethetnek”.