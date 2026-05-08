Drámai mentés Floridában: egy elsüllyedt hajó utasai kerültek bajba – videó

Az Egyesült Államokban, Florida állam Osceola megyéjében, az East Lake Tohopekaliga tavon történt a vízi baleset 2026 májusának első hétvégéjén, szombaton. Az elsüllyedt hajó fedélzetén hat ember tartózkodott, amikor a viharos időjárás miatt veszélyes helyzet alakult ki, és segélyhívás érkezett a hatóságokhoz.

Hat embert mentettek meg Floridában, egy elsüllyedt hajóról

Fotó: Osceola megyei seriffhivatal / Facebook

Helikopterrel találták meg a bajba jutottakat

A viharjelzés miatt nehezített körülmények között indult a mentés. Az Osceola megyei seriffhivatal STAR helikopteregysége bemérte a bajba jutott hajót, majd a helyszínre irányította a mentőcsapatokat.

A fedélzeten tartózkodók közül néhányan a vízbe kerültek, mások a részben elsüllyedt hajón maradtak, amíg a segítség megérkezett.

Apa és fia is részt vett az elsüllyedt hajó mentésében

A mentésben Michael és Shayne MacDonald, a St. Cloud-i rendőrség apa-fia rendőrpárosa is kulcsszerepet játszott. A St. Cloud Fire Rescue egységeivel és egy segítőkész civil segítségével végül mind a hat utast biztonságba helyezték.

Az Osceola megyei tűzoltóság a helyszínen megvizsgálta az érintetteket, és megerősítette, hogy mindenkit sikerült kimenteni – tájékoztatott az Iowa's News.