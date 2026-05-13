Eltűnt macska került elő négy nappal később egy másik városban: ez Olaf megható története

A félős természetű benti macska véletlenül szökött ki otthonából Braintree városában, majd észrevétlenül bebújt egy parkoló autó alá. Gazdája, Hazel Ohler kétségbeesetten kereste, plakátokat rakott ki, közösségi médiában posztolt, sőt még keresőcsapatot is szerveztek a környéken – írja az Indy100.

Az eltűnt macska négy nappal később került elő, miután egy autó alá bújva jutott el egy másik városba Fotó:Illusztráció/Unplash

Az eltűnt macska gazdája már kezdte feladni a reményt

A hihetetlen történet akkor derült ki, amikor Abigail Harrison megérkezett a munkahelyére Galleywoodba, és kollégái észrevették, hogy egy macska mászik elő az autó alól. A nő a Cats Protection állatvédő központ helyettes vezetőjeként dolgozik, így azonnal biztonságba helyezték az ijedt állatot.

A vizsgálatok után gyorsan kiderült, kihez tartozik Olaf, ugyanis a macska mikrochip azonnal megmutatta a gazdi adatait. Az állat szerencsére nem sérült meg komolyabban, pedig az út során még tankolni is megálltak vele.

Hazel Ohler szerint Olaf annyira félős, hogy még a kertbe is ritkán merészkedik ki. Elmondása szerint teljesen összetört a macska eltűnése miatt, és néhány nap után már kezdte elveszíteni a reményt.

A gazdi még a macska almát, ételt és saját takaróját is kitette a ház elé, hátha az állat visszatalál az illatok alapján. Végül azonban egy telefonhívás hozta meg a megkönnyebbülést.

Benti macska eltűnése után erre figyelmeztetnek

Az állatvédők szerint Olaf története jól mutatja, milyen fontos a mikrochip használata még azoknál a cicáknál is, amelyek kizárólag lakásban élnek. Ha Olaf nem lett volna chippelve, könnyen lehet, hogy a családja soha többé nem találja meg.

A történet ráadásul különösen furcsa fordulatot vett, hiszen az autó sofőrje gyakorlatilag Olaf szomszédságában lakik. A macska így véletlenül pont egy olyan autót választott búvóhelynek, amely végül biztonságba vitte.

