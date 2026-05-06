„Ki lövi le a legszebb nőt?” – hátborzongató állítások Szarajevóról

A horvát újságíró, Domagoj Margetić az embervadászatról írt Pay and Shoot című könyvében azt állítja, hogy tehetős külföldiek – többek között Oroszországból, az Egyesült Államokból és Kanadából – a kilencvenes években a boszniai háború alatt hétvégi „szafarira” érkeztek Szarajevóba – emlékeztet a Daily Mail.

Az embervadászatot – ha egyáltalán létezett – a boszniai háború egyik legsötétebb fejezetének tartják

Hátborzongató részletek: szépség alapján választottak célpontot az embervadászaton

A beszámolók szerint ezek az emberek súlyos összegeket fizettek szerb fegyvereseknek azért, hogy civilekre lőhessenek. A legsokkolóbb állítások szerint nemcsak „vadásztak”, hanem még versenyeztek is egymással: a könyv szerint volt, hogy azon mérkőztek meg, ki tudja megölni a „legszebb nőt”.

A szerző állítása szerint az információk egy bosnyák hírszerzőtől, Nedžad Ugljentől származnak, aki a kilencvenes években gyűjtött adatokat az állítólagos „embervadászatról”, mielőtt 1996-ban meggyilkolták.

A vádak nem teljesen újak: már korábban is felmerültek hasonló történetek. Egy volt amerikai tengerészgyalogos, John Jordan például a hágai nemzetközi bíróság előtt arról beszélt, hogy idegen, fegyveres személyeket látott a városban, akiket helyiek vezettek körbe. Bár konkrét lövéseket nem látott, vallomása tovább erősítette a gyanút, hogy külföldiek is részt vehettek az erőszakban.

A több mint 44 hónapig tartó ostrom során Szarajevó lakossága rendkívüli szenvedéseket élt át: a várost folyamatos tüzérségi támadások érték, miközben az alapvető ellátás – élelem, áram és víz – is akadozott.

A kérdéses állításokat egy 2022-es dokumentumfilm is feldolgozta, és az ügyben 2025-ben az olasz hatóságok vizsgálatot indítottak. A túlélők abban bíznak, hogy egyszer teljes körűen feltárják az igazságot.

Fontos azonban hangsúlyozni: a „szarajevói szafari” történetét eddig nem bizonyították jogerősen, és több részlete továbbra is vitatott. Ennek ellenére az új dokumentumok és tanúvallomások ismét ráirányították a figyelmet a boszniai háború egyik legsötétebb, máig tisztázatlan fejezetére.

