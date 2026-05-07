Emily Ratajkowski új fotói miatt forronganak a kommentelők

2026 májusában osztott meg új fotókat közösségi oldalán Emily Ratajkowski, akit több mint 28 millióan követnek az Instagramon. A modell és színésznő egy mélyen kivágott ruhában pózolt, a képek hátterében pedig feltűnt, hogy manhattani lakásának hálószobája látványos, vörös árnyalatot kapott.

Merész fotókkal jelentkezett Emily Ratajkowski

A 34 éves sztár a képekhez röviden csak annyit írt, hogy alakul az otthona. A bejegyzésre több ismert követője is reagált, köztük Irina Shayk, aki láng emojikkal jelezte tetszését.

A rajongók nagy része odavolt a fotókért, de akadtak kritikus hangok is. Néhány hozzászóló szerint a merész képek nem illenek ahhoz, hogy Emily édesanya, hiszen négyéves kisfiát, Slyt volt férjével, Sebastian Bear-McClarddal közösen neveli.

Van egy fiad. Tiszteld őt valamennyire. Gyönyörű vagy, de nem kell senkinek semmit sem bizonyítanod

– írta egy hozzászóló.

Új szerelem is van az életében

Emily Ratajkowski nemcsak a fotói miatt került ismét reflektorfénybe. Nemrég Japánból is megosztott képeket, ahol jelenlegi párjával, Romain Gavras rendezővel járt.

A modell februárban vállalta fel nyilvánosan a kapcsolatot a 44 éves filmessel, akivel először tavaly novemberben hozták hírbe. Úgy tűnik, ez lehet Emily egyik leghosszabb kapcsolata azóta, hogy 2022-ben elvált volt férjétől – írja a Daily Mail.