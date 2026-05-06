Emmanuel Macron zenés show-t csinált a hivatalos látogatásból – videó

Emmanuel Macron francia elnök egy szokatlan, felszabadult jelenettel került a figyelem középpontjába hivatalos örményországi látogatásán. A jereváni program során a diplomáciai protokollt váratlan, zenés hangulat váltotta fel, amelyet videón is megörökítettek. A felvételen az is látszik, hogy a találkozó sokkal inkább baráti, mint formális hangulatban telt – írja a Blikk.

Emmanuel Macron zenés show-t csinált a jereváni hivatalos látogatásból – Fotó: KAREN MINASYAN / AFP

Emmanuel Macron Jerevánban énekelt Aznavour-sanzont

A videón Emmanuel Macron egy zongora mellett állva énekli Charles Aznavour ikonikus sanzonját, a „La Bohème”-et, miközben láthatóan átéli a pillanatot. A jelenet különlegességét fokozza, hogy Nikol Pasinján örmény miniszterelnök sem marad ki az előadásból: fehér ingben, nyakkendőben ül a dobok mögé, és végigkíséri a dalt. A rögtönzött közös zenélés a két vezető jó hangulatú együttműködését tükrözi.

A dalválasztás sem véletlen, hiszen Aznavour örmény gyökerekkel is rendelkezett, így a produkció kulturális hidat is képez Franciaország és Örményország között. A jelenet egyben azt is szimbolizálja, hogy Párizs és Jereván kapcsolata az utóbbi időszakban egyre szorosabbá vált, miközben Örményország az Európai Unió felé is nyit, Franciaország pedig ebben kiemelt partnerként és támogatókén jelenik meg.