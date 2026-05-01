40 évig volt a világ legmagasabb épülete – fotókon a hajmeresztő építkezés pillanatai

Az Empire State Building története szorosan összefonódik a 20. század egyik legnehezebb gazdasági időszakával. Az 1930 és 1931 között, mindössze 410 nap alatt felhúzott épület már megszületése pillanatában világszenzációnak számított, és 1971-ig őrizte a világ legmagasabb épülete címet - tájékoztat a Fox News.
Empire State Building: rekordok és látványos építkezés
A 102 emeletes felhőkarcoló több mint 380 méter magasra emelkedett, antennájával együtt pedig elérte a 443 métert. Az építkezés során mintegy 3000–3400 munkás dolgozott naponta, és a csúcson hetente akár négy emeletnél is többet építettek.
Az épület átadása igazi látványosság volt: Herbert Hoover amerikai elnök Washingtonból egy ünnepélyes kapcsolóval gyújtotta fel a torony fényeit. A projekt mögött olyan meghatározó személyiségek álltak, mint Alfred E. Smith és John Jakob Raskob, akik a tőzsdekrach idején is kitartottak a grandiózus terv mellett.
Az Empire State Building a híres Waldorf–Astoria Hotel helyén épült fel, amely korábban a világ egyik legfényűzőbb szállodája volt. Az új épület azonban gyorsan túlszárnyalta elődjét hírnévben és jelentőségben is. A felhőkarcoló építését William F. Lamb tervezte, aki a megnyitón nem is vett részt, inkább Európába hajózott, és onnan szemlélte alkotását.
Miért maradt ikon az Empire State Building?
Bár 1971-ben a World Trade Center tornyai megelőzték magasságban, az Empire State Building máig megőrizte különleges státuszát. Évente több millió látogató keresi fel, és sokak szerint ez a világ legismertebb épülete. Az ikonikus torony nemcsak mérnöki bravúr, hanem a kitartás és az álmok megvalósításának szimbóluma is lett.
5 dolog, amiről sokan nem tudják, hogy az Empire State Building belsejében rejtőzik
- Régi banki trezor az alagsorban: Az épület megnyitásakor az alagsorban bank működött, saját trezorral. A hatalmas, vastag ajtóval rendelkező páncélterem ma is létezik, bár már raktárként használják.
- Működő postaláda a falak között: Kevesen tudják, de az épületben található egy működő postaláda, ahonnan az elküldött levelek az Empire State Building saját irányítószámával indulnak útnak - számol be a New York Pass.
- Egy régi liftakna nyomai: A múzeumi részben egy eredeti liftakna is megtekinthető, amely bemutatja, milyen fejlett technológiát használtak már a 30-as években.
- Kosárlabdapálya az épületben: Az alagsorban egy rekreációs tér is található, ahol kosárlabdapálya és más sportolási lehetőségek várják az ott dolgozókat.
- A titokzatos 103. emelet: A legtöbben csak a 102. emeleti kilátót ismerik, de fölötte van még egy szint, ahová csak nagyon kevés, kiválasztott vendég juthat fel.
Nem a World Trade Center volt az első felhőkarcoló, amelyikbe repülőgép csapódott
1945. július 28-án döbbenetes tragédia rázta meg New Yorkot: egy B-25-ös katonai bombázó zuhant az Empire State Buildingbe, az akkori világ legmagasabb épületébe. A repülőgép-szerencsétlenséget sokan először ellenséges támadásnak hitték, mivel még javában tartott a második világháború.