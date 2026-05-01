40 évig volt a világ legmagasabb épülete – fotókon a hajmeresztő építkezés pillanatai

Az Empire State Building története szorosan összefonódik a 20. század egyik legnehezebb gazdasági időszakával. Az 1930 és 1931 között, mindössze 410 nap alatt felhúzott épület már megszületése pillanatában világszenzációnak számított, és 1971-ig őrizte a világ legmagasabb épülete címet - tájékoztat a Fox News.

Az Empire State Building naplementében 2016. szeptember 7-én

Empire State Building: rekordok és látványos építkezés

A 102 emeletes felhőkarcoló több mint 380 méter magasra emelkedett, antennájával együtt pedig elérte a 443 métert. Az építkezés során mintegy 3000–3400 munkás dolgozott naponta, és a csúcson hetente akár négy emeletnél is többet építettek.

Az épület átadása igazi látványosság volt: Herbert Hoover amerikai elnök Washingtonból egy ünnepélyes kapcsolóval gyújtotta fel a torony fényeit. A projekt mögött olyan meghatározó személyiségek álltak, mint Alfred E. Smith és John Jakob Raskob, akik a tőzsdekrach idején is kitartottak a grandiózus terv mellett.

Az Empire State Building a híres Waldorf–Astoria Hotel helyén épült fel, amely korábban a világ egyik legfényűzőbb szállodája volt. Az új épület azonban gyorsan túlszárnyalta elődjét hírnévben és jelentőségben is. A felhőkarcoló építését William F. Lamb tervezte, aki a megnyitón nem is vett részt, inkább Európába hajózott, és onnan szemlélte alkotását.