Empire State Building

40 évig volt a világ legmagasabb épülete – fotókon a hajmeresztő építkezés pillanatai

14 perce
Olvasási idő: 6 perc
1931. május 1-jén hatalmas ünnepség keretében adták át New York egyik legismertebb épületét. Az Empire State Building a nagy gazdasági világválság idején a fejlődés és az ambíció jelképévé vált. A rekordidő alatt felépült felhőkarcoló évtizedekig a világ legmagasabb épülete volt.
Az Empire State Building története szorosan összefonódik a 20. század egyik legnehezebb gazdasági időszakával. Az 1930 és 1931 között, mindössze 410 nap alatt felhúzott épület már megszületése pillanatában világszenzációnak számított, és 1971-ig őrizte a világ legmagasabb épülete címet - tájékoztat a Fox News.

Az Empire State Building naplementében 2016. szeptember 7-én
Fotó:   /  EDUARDO MUNOZ ALVAREZ / AFP

Empire State Building: rekordok és látványos építkezés

A 102 emeletes felhőkarcoló több mint 380 méter magasra emelkedett, antennájával együtt pedig elérte a 443 métert. Az építkezés során mintegy 3000–3400 munkás dolgozott naponta, és a csúcson hetente akár négy emeletnél is többet építettek.

Az épület átadása igazi látványosság volt: Herbert Hoover amerikai elnök Washingtonból egy ünnepélyes kapcsolóval gyújtotta fel a torony fényeit. A projekt mögött olyan meghatározó személyiségek álltak, mint Alfred E. Smith és John Jakob Raskob, akik a tőzsdekrach idején is kitartottak a grandiózus terv mellett.

Az Empire State Building a híres Waldorf–Astoria Hotel helyén épült fel, amely korábban a világ egyik legfényűzőbb szállodája volt. Az új épület azonban gyorsan túlszárnyalta elődjét hírnévben és jelentőségben is. A felhőkarcoló építését William F. Lamb tervezte, aki a megnyitón nem is vett részt, inkább Európába hajózott, és onnan szemlélte alkotását.

Empire State Building, EmpireStateBuilding, Photomontage of the Empire State Building ( New York), on 1926, which was then built on different plans from 1929 to 1931. BOY-15701 (Photo by Jacques Boyer / Roger-Viollet via AFP)
Empire State Building, EmpireStateBuilding, A steelworker dangling in a graceful sangfroid during the construction of the Empire State Building, 1930. (Photo by John Parrot / Lewis Hine / StockTrek Images via AFP)
Empire State Building, EmpireStateBuilding, Construction worker on the Empire State Building, in the background: the Crysler Building. Photograph. 1931 (Photo by Austrian Archives / IMAGNO / APA-PictureDesk via AFP)
Empire State Building, EmpireStateBuilding, Temporary television antenna is adjusted by a worker of US Steel's American Bridge Company atop the Empire State Building on October 26, 1950 in New-York. In the background is the Chrysler building (C). (Phot
Empire State Building, EmpireStateBuilding, New York (Etats-Unis). Manhattan. Vue prise vers la ville basse, du haut du RCA Building. A droite : l'Empire State Building. Décembre 1955. RV-121035 (Photo by © Collection Roger-Viollet / Roger-Viollet
Empire State Building, EmpireStateBuilding, A security guard stands by on the security deck of the Empire State Building 24 February in New York. The observation deck was closed to the public a day after a Palestinian gunman opened fire on tourists vis
Empire State Building, EmpireStateBuilding, The Empire State Building is framed by the Brooklyn Bridge near the gym of legendary boxing trainer Hector "Panama" Roca at Gleason's Gym in Brooklyn, New York 25 January 2005. Roca, who recently trained Hila
Empire State Building, EmpireStateBuilding, Fireworks burst over the New York skyline, the Empire State Building lit in red and gold in honor of the Chinese Lunar New Year, as seen from Weehawken, New Jersey, on February 6, 2016. (Photo by KENA BETANCU
Empire State Building, EmpireStateBuilding, The Empire State Building is lit in colors of the FC Barcelona football club as seen from the USTA Billie Jean King National Tennis Center in New York on September 7, 2016, in honor of FC Barcelona's 10-year g
Empire State Building, EmpireStateBuilding, The Empire State Buiding is surrounded in the morning fog as the sun comes in New York October 23, 2017. (Photo by TIMOTHY A. CLARY / AFP)
Empire State Building, EmpireStateBuilding, The Empire State Building is lit in honor of the 2018 World Cup Finalists, France and Croatias as people watch the skyline of New York from Hoboken in New Jersey on July 14, 2018. (Photo by EDUARDO MUNOZ ALVAR
Empire State Building, EmpireStateBuilding, A person exits the subway stop near the Empire State Building on January 28, 2021 in New York City. (Photo by Angela Weiss / AFP)
Empire State Building, EmpireStateBuilding, Influencer Rachel Wasley poses in a window with the Empire State building in the distance (R) as members of the media attend a press preview to experience SUMMIT by Night ahead of the grand opening of SUMMIT O
Empire State Building, EmpireStateBuilding, A view of the Empire State Building (R rear) at the Summit One Vanderbilt observation deck in Midtown Manhattan on November 30, 2022. New York officials report tourism has rebounded to 85% of pre-Covid-19 lev
Empire State Building, EmpireStateBuilding, The iconic Empire State Building (center L) stands out on the Manhattan skyline with The Statue of Liberty in the foreground, seen from Bayonne, New Jersey, on August 15, 2024. (Photo by Charly TRIBALLEAU / AF
Empire State Building, EmpireStateBuilding, The Empire State Building is seen through the large window as people use the entrance near 33rd Street and 7th Avenue to enter Penn Station in the Manhattan borough of New York City on February 19, 2026. (Phot
Miért maradt ikon az Empire State Building?

Bár 1971-ben a World Trade Center tornyai megelőzték magasságban, az Empire State Building máig megőrizte különleges státuszát. Évente több millió látogató keresi fel, és sokak szerint ez a világ legismertebb épülete. Az ikonikus torony nemcsak mérnöki bravúr, hanem a kitartás és az álmok megvalósításának szimbóluma is lett.

5 dolog, amiről sokan nem tudják, hogy az Empire State Building belsejében rejtőzik

  1. Régi banki trezor az alagsorban: Az épület megnyitásakor az alagsorban bank működött, saját trezorral. A hatalmas, vastag ajtóval rendelkező páncélterem ma is létezik, bár már raktárként használják.
  2. Működő postaláda a falak között: Kevesen tudják, de az épületben található egy működő postaláda, ahonnan az elküldött levelek az Empire State Building saját irányítószámával indulnak útnak - számol be a New York Pass.
  3. Egy régi liftakna nyomai: A múzeumi részben egy eredeti liftakna is megtekinthető, amely bemutatja, milyen fejlett technológiát használtak már a 30-as években.
  4. Kosárlabdapálya az épületben: Az alagsorban egy rekreációs tér is található, ahol kosárlabdapálya és más sportolási lehetőségek várják az ott dolgozókat.
  5. A titokzatos 103. emelet: A legtöbben csak a 102. emeleti kilátót ismerik, de fölötte van még egy szint, ahová csak nagyon kevés, kiválasztott vendég juthat fel.

Nem a World Trade Center volt az első felhőkarcoló, amelyikbe repülőgép csapódott

1945. július 28-án döbbenetes tragédia rázta meg New Yorkot: egy B-25-ös katonai bombázó zuhant az Empire State Buildingbe, az akkori világ legmagasabb épületébe. A repülőgép-szerencsétlenséget sokan először ellenséges támadásnak hitték, mivel még javában tartott a második világháború.

 

