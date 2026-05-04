A cukorbetegeknek is jó hír lehet, amit az eperről kiderítettek

Az eper nemcsak az egyik legnépszerűbb tavaszi-nyári gyümölcs, hanem értékes tápanyagforrás is. Kevés kalóriát tartalmaz, viszonylag alacsony a cukortartalma, miközben vitaminokkal, ásványi anyagokkal, rostokkal és antioxidánsokkal látja el a szervezetet – írja a Focus.de.

Miért egszséges és finom az eper?

Az eper egyik nagy előnye, hogy 100 grammban mindössze körülbelül 32 kalória és nagyjából 5 gramm cukor található. Ez jóval kevesebb, mint sok más édes gyümölcsben, például a banánban vagy a mangóban. Emiatt az eper alakbarát választás lehet, és cukorbetegek étrendjébe is gyakrabban beilleszthető.

A gyümölcs az immunrendszer támogatásában is fontos szerepet kaphat. 100 gramm eperben körülbelül 65 milligramm C-vitamin található, vagyis több, mint ugyanennyi narancsban. Emellett káliumot, kalciumot, folsavat és számos antioxidánst is tartalmaz.

Kutatások szerint az eperben lévő polifenolok kedvezően hathatnak az erek egészségére, hozzájárulhatnak a vérnyomás csökkentéséhez és a gyulladás mérsékléséhez. Ez a szív- és érrendszer védelme szempontjából is fontos lehet. Egyes vizsgálatok azt is felvetették, hogy az eper összetevői segíthetnek az inzulinrezisztencia javításában, így szerepük lehet a 2-es típusú cukorbetegség megelőzésében.

Az eper rosttartalma, főként a pektin és a cellulóz, az emésztést és a bélrendszer működését is támogathatja. Laboratóriumi és állatkísérletes kutatásokban az eper bizonyos kivonatait daganatellenes hatásokkal is összefüggésbe hozták, de embereken végzett klinikai vizsgálatokra még szükség van. Az biztos, hogy az eper értékes része lehet egy változatos, egészséges étrendnek.

Beindult az eperszezon: mikor várható az árak csökkenése?

A tavasz leginkább várt gyümölcse, a szamóca már hetek óta jelen van a hazai boltok polcain és a piacokon. Bár a görög és spanyol import jelentősen letörte a korai árakat, a fóliás termesztésből származó első magyar szamócáért még mélyen a zsebünkbe kell nyúlni. A jó hír azonban az, hogy a fagyok idén megkímélték a termést, így napokon belül megindulhat a szabadföldi betakarítás, ami érdemi árcsökkenést hozhat a hazai eper piacán.