Hatalmas erdőtűz pusztít Los Angeles közelében, tízezren menekülnek – videó

Az Egyesült Államokban, Kalifornia déli részén 2026. május 18-án, hétfőn lobbantak fel a legsúlyosabb lángok Simi Valley térségében, Los Angelestől északnyugatra. Az erdőtűz miatt több mint 29 ezer embert szólítottak fel evakuálásra, a tűzoltók pedig helikopterekkel és repülőkkel próbálják megfékezni a lángokat.
A Sandy Fire néven emlegetett erdőtűz hétfő délelőtt keletkezett Simi Valley felett, és a száraz bozótosban gyorsan terjedni kezdett. A lángok legalább egy otthonban kárt tettek, több városrészt pedig evakuálási figyelmeztetés vagy parancs alá helyeztek – közölte az MTI.

Több tízezer embert evakuáltak Dél-Kaliforniában, ahol Simi Valley mellett és a Santa Rosa-szigeten is pusztít az erdőtűz. - SIMI VALLEY, CALIFORNIA - MAY 18: Cal Fire firefighters battle the Sandy Fire on May 18, 2026 in Simi Valley, California. The fast-moving Sandy Fire burned more than 1,300 acres near Simi Valley and prompted mandatory evacuation orders as strong winds pushed flames toward homes and nearby communities. The fire has destroyed one home. Justin Sullivan/Getty Images/AFP (Photo by JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Fotó: JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Két erdőtűz Kaliforniában – A Santa Rosa-szigeten is nagy terület ég

Közben a Santa Rosa-szigeten pusztító tűz már több mint 5900 hektárnyi területet érintett, és a hatóságok szerint hétfőn még 0 %-os volt a megfékezése. A szigetről parkalkalmazottakat evakuáltak, a lángok történelmi épületeket és ritka növényeket is veszélyeztetnek.

Los Angelest egyelőre nem fenyegeti közvetlen veszély

Karen Bass, Los Angeles polgármestere szerint jelenleg nem számítanak arra, hogy a tűz eléri a várost, de a helyzetet folyamatosan figyelik. Személyi sérülésről egyelőre nem érkezett hír, a térségben azonban továbbra is jelentős a készültség.

A dél-kaliforniai tüzek ismét ráirányították a figyelmet arra, milyen gyorsan válhat veszélyessé a száraz, szeles időjárás a térségben.

