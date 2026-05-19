Hatalmas erdőtűz pusztít Los Angeles közelében, tízezren menekülnek – videó

A Sandy Fire néven emlegetett erdőtűz hétfő délelőtt keletkezett Simi Valley felett, és a száraz bozótosban gyorsan terjedni kezdett. A lángok legalább egy otthonban kárt tettek, több városrészt pedig evakuálási figyelmeztetés vagy parancs alá helyeztek – közölte az MTI.
Két erdőtűz Kaliforniában – A Santa Rosa-szigeten is nagy terület ég
Közben a Santa Rosa-szigeten pusztító tűz már több mint 5900 hektárnyi területet érintett, és a hatóságok szerint hétfőn még 0 %-os volt a megfékezése. A szigetről parkalkalmazottakat evakuáltak, a lángok történelmi épületeket és ritka növényeket is veszélyeztetnek.
Los Angelest egyelőre nem fenyegeti közvetlen veszély
Karen Bass, Los Angeles polgármestere szerint jelenleg nem számítanak arra, hogy a tűz eléri a várost, de a helyzetet folyamatosan figyelik. Személyi sérülésről egyelőre nem érkezett hír, a térségben azonban továbbra is jelentős a készültség.
A dél-kaliforniai tüzek ismét ráirányították a figyelmet arra, milyen gyorsan válhat veszélyessé a száraz, szeles időjárás a térségben.
